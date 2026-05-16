Siguen llegando personas al Centro de Eventos Puerta de Oro para descubrir piezas hechas a mano, objetos de diseño, propuestas de bienestar y el talento artesanal que reúne la segunda edición de AMA, una feria que ya vive su tercer día en Barranquilla.

Desde el pasado jueves 14 de mayo, el recinto se ha convertido en un punto de encuentro para emprendedores, diseñadores, artesanos y amantes de la decoración y la moda, bajo el concepto ‘Lujo y legado’, una apuesta que busca resaltar el valor de lo hecho a mano y las tradiciones artesanales del Caribe colombiano.

La feria, que irá hasta este 17 de mayo, ha logrado posicionarse rápidamente como una de las vitrinas más importantes de la región para el diseño y la artesanía contemporánea. Entre los asistentes y participantes se encuentra Franklin Ramos, reconocido estilista y asesor de imagen colombiano, quien participa por primera vez en AMA.

Ramos aseguró que ya conocía la feria desde el año pasado gracias a su cercanía con las organizadoras y al trabajo que durante años ha realizado con artesanas del Atlántico.

“Más que venir a vender o hacer presencia, es venir a apoyar también todos estos movimientos que se tienen que apoyar y que suceden en la Costa, porque por la Costa entra la moda realmente”, expresó a EL HERALDO.

El empresario y creador de la marca sostenible Toscano destacó además la importancia del trabajo artesanal en la industria de la moda y la necesidad de generar conciencia sobre el consumo responsable.

“Esta industria me ha dado todo lo que yo he soñado, incluso hasta más. Entonces, es la forma de devolverle al planeta, al mundo y a la industria, creando conciencia en el consumo de las prendas”, afirmó.

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Jesús Rueda

Con bolsos tejidos, lámparas artesanales y piezas hechas con fibras naturales, el departamento de Córdoba también dice presente en la feria.

Uno de los representantes del stand es Guillermo Diago, quien explicó que “Córdoba Artesanal” es una marca creada por la Gobernación de Córdoba con el propósito de impulsar el trabajo de los artesanos del departamento y darle un valor agregado a sus productos.

“Es una marca que creó la Gobernación de Córdoba con el fin de promover el trabajo de los artesanos y darle un valor agregado a través de una línea de diseño más detallada y con estándares internacionales”, expresó.

Diago explicó que el proyecto trabaja directamente con los artesanos y sin ánimo de lucro, buscando fortalecer la comercialización de sus creaciones mientras se conserva la identidad cultural de cada municipio.

“Los que reciben el valor de su trabajo son directamente los artesanos. También se les da una línea de trabajo para que puedan estandarizar sus productos”.

Jesús Rueda

Además, destacó que la participación en AMA fue posible gracias al apoyo de la organización de la feria y de la Gobernación de Córdoba, especialmente en medio de las afectaciones por la ola invernal en el departamento.

Jesús Rueda

Por su parte, la primera dama y gestora social del departamento del Atlántico, Liliana Borrero, entregó un balance positivo de esta segunda edición de la feria y destacó la respuesta que ha tenido el público durante los primeros días.

“Al balance de lo que había entrado ayer, habían 3.000 personas. Para mí es exitoso. Las marcas creo que han superado ya las ventas y para mí eso es lo más importante”, expresó.

Borrero aseguró que el principal objetivo de AMA es fortalecer a los emprendedores y artesanos que participan en el evento, para garantizar que la feria continúe creciendo en los próximos años.

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Jesús Rueda

“Lo importante es que los que están aquí adentro vendan todo lo que tienen que vender, porque eso es lo que me garantiza que el año entrante continúe la feria”, manifestó.

La gestora social también destacó el ambiente que se vive entre los expositores y visitantes durante esta edición.

“Estoy contentísima y mis artesanos también están contentos. La gente y los expositores, que son realmente los dueños de esta feria, están felices. El balance ha sido bueno”.