En el momento en que Top Gun llegó a los cines en 1986, parecía otra película de aviadores, adrenalina y romance producida por Hollywood. Cuarenta años después, el filme dirigido por Tony Scott sigue siendo referencia obligada para entender el cine comercial moderno, el fenómeno de las estrellas de acción y la construcción del blockbuster contemporáneo.

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Para el cineasta y doctor en Comunicación de la Universidad del Norte, Óscar Arias Díaz, el éxito de la película estuvo ligado al contexto cultural de la época y a la manera en que Hollywood construía aspiraciones alrededor del llamado sueño americano.

“Era una época donde Hollywood vendía el sueño americano. Cada plano, escena y secuencia de esta película nos lleva al anhelo. Volar un avión en la fuerza aérea norteamericana que sigue siendo aún hoy una de las ramas de la defensa norteamericana que se encuentra a la vanguardia”, explicó.

Arias considera que la mezcla de elementos fue clave para convertir la cinta en un fenómeno global. “A esto le sumas una actuación con Tom Cruise, Val Kilmer y Kelly McGillis, una banda sonora y un director como fue Tony Scott hacen la combinación perfecta para llevarte a una fórmula de acción, melodrama y un poco del género bélico”.

Varios géneros

Por su parte, el doctor en comunicación y miembro votante de los Globos de Oro, Jerónimo Rivera, considera que Top Gun logró trascender porque supo combinar varios géneros dentro de una misma historia.

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“Además de que es una gran película de acción, está llena de elementos de otros géneros que la complementan y la potencian”, afirmó destacando que la película mezcla adrenalina, drama, romance y hasta una lectura emocional sobre la amistad y la rivalidad.

“Está el duelo por el amigo, la historia de superación del personaje y una subtrama romántica con algunos toques eróticos e inclusive homoeróticos que es como el subtexto que siempre se ha dado”.

El efecto Tom Cruise

Uno de los aspectos que ambos expertos destacan es el papel de Tom Cruise en la transformación del héroe de acción en Hollywood. Para Arias, el actor se convirtió rápidamente en una estrella capaz de moverse entre distintos géneros cinematográficos gracias a una mezcla de rebeldía, sensibilidad y carisma.

“Es un artista de la A a la Z con virtudes y defectos como cualquier actor, pero siempre con una ética laboral entregada al séptimo arte”, sostuvo.

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Rivera coincide en que Cruise rompió con el molde dominante de los héroes musculosos de los años 80, encabezados por figuras como Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone.

“Este era un hombre ‘caribonito’, con buen cuerpo, pero que no estaba lleno de músculos. De alguna manera plantea la idea del héroe cotidiano, del hombre atractivo común que puede llegar a hacer grandes cosas”.

Legado vigente

Sobre la permanencia de la saga cuatro décadas después, ambos expertos coinciden en que hay una mezcla entre nostalgia y una fórmula cinematográfica efectiva. Rivera considera que el éxito de la franquicia demuestra que el cine comercial bien hecho sigue teniendo espacio en la industria.

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“Hacer cine comercial también tiene sus trucos, y no necesariamente son fórmulas repetitivas, sino acudir a ciertos elementos que la audiencia busca y lograr hacerlos de la mejor manera posible”.