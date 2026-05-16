En las últimas semanas, la ola de calor ha modificado el diario vivir de los barranquilleros. Aquella ciudad que en los primeros meses disfrutó de las características brisas en la terraza de sus casas, hoy padece sofocantes jornadas que la obligan a buscar, por lo menos, un abanico.

Es sagrado. Desde que el barranquillero Osvaldo Martínez se levanta, debe utilizar el baño para tomar una ducha. Luego, se pone su gorra y toma agua antes de salir.

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“Cada rato tengo que estar tomando agua. Y donde hay un arbolito fresco, ahí me recuesto para poder, más o menos, refrescarme un rato”, expresó el ciudadano a EL HERALDO.

Sin embargo, para aquellos que permanecen en sus casas, regular el calor es una medida que puede salir costosa.

“Tras que uno tiene que usar aire acondicionado, vienen las tarifas de esta empresa costosas. Entonces se lo ponen a uno difícil, a que uno aguante calor, cuando se debiera manejar esto de otra forma”, indicó, a su turno, Darío Vanegas.

Esta encrucijada también la vive Roberto Blanquicet, quien, para ahorrar energía, prefiere refrescarse con un pedazo de cartón: “Bueno, yo me estoy hidratando y a veces del fogaje me echo agua encima y me refresca. Trato de tener un abanico en mi casa, pero prefiero echarme fresco con el cartón por la luz”.

Lo más desalentador de la situación es que estas condiciones las seguirán padeciendo los barranquilleros y todos aquellos habitantes de las zonas costeras del Caribe por los próximos días, según las autoridades.

Más días calurosos

Por medio del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (Cioh), la Dirección General Marítima (Dimar) se pronunció frente a las altas temperaturas que se están presentando en el Caribe.

“Actualmente estamos pasando por un período de tiempo seco que limita la formación de lluvias y aumenta considerablemente la sensación térmica”, notificó el teniente de navío Miguel Fernández, responsable de Oceanografía y Meteorología Operacional del CIOH Caribe.

La entidad afirmó que esta fase persistente de tiempo seco corresponde a diversos factores atmosféricos que limitan significativamente la formación de precipitaciones en la región.

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Entre las condiciones predominantes se destaca una marcada disminución del vapor de agua en la atmósfera, lo que dificulta la formación de nubes asociadas a lluvias y tormentas.

Sumado a esto, las autoridades ambientales han logrado identificar la presencia de una masa de aire cálida y seca que actúa como un “tapón térmico”, inhibiendo el desarrollo de la nubosidad.

Como consecuencia de estas condiciones meteorológicas, la Dimar prevé un incremento significativo en la sensación térmica durante los próximos días, especialmente en zonas costeras y urbanas del Caribe (ver infografía).

EL HERALDO

Con respecto al viento y al oleaje, la Dimar proyectó una intensificación de los vientos y el aumento del oleaje, especialmente sobre el mar Caribe central, con vientos entre los 39 y 52 km/h, y alturas significativas de ola entre los 2,8 y 3,8 metros.

No obstante, de acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), la intensificación de los vientos podría favorecer que la sensación térmica no se sienta tan caliente, pese a que la temperatura continúe alta.

Onda tropical e incendios

El Ideam también informó a esta casa editorial que en horas de la noche del pasado viernes se ubicó hacia la parte oriental del Caribe colombiano la tercera onda tropical del año.

Sin embargo, esto “no va a influenciar bastante las condiciones atmosféricas en su paso por el Caribe”, notificó Mirovan Sverko, meteorólogo de turno de la entidad.

Aun así, la parte sur de la Orinoquía, Magdalena, Bolívar, Atlántico y Cesar podrían presentar nubosidad y, quizás, lloviznas. Sin embargo, las zonas costeras van a estar en condiciones permanentemente secas.

Por otra parte, esta misma entidad advirtió de las amenazas por incendios forestales en el Atlántico. Tan solo en el departamento, hay 17 municipios en alerta.

Barranquilla, Galapa, Puerto Colombia, Soledad y Tubará son los territorios que más están en riesgo, presentando una alerta roja.

Por otro lado, Baranoa, Malambo, Polonuevo y Sabanagrande están en alerta naranja. Mientras que Juan de Acosta, Palmar de Varela, Piojó, Ponedera, Repelón, Sabanalarga, Santo Tomás y Usiacurí están en alerta amarilla.

Alerta por afectaciones a la salud

La Alcaldía de Barranquilla, a través de la Secretaría de Salud, pidió extremar las medidas de autocuidado para evitar enfermedades generadas por la ola de calor, especialmente en menores de cinco años, gestantes y adultos mayores.

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El Distrito informó que dichos cambios bruscos de temperatura también ocasionan aumento de las enfermedades respiratorias.

De esta forma, recalcó que la aplicación de la vacuna de la influenza es el método más efectivo para prevenir las enfermedades respiratorias como la gripa y sus complicaciones.

“Queremos invitar a la comunidad para que le abran la puerta a los Caminantes de la Salud, a nuestro equipo de vacunadoras que van de casa en casa, debidamente uniformadas e identificadas promoviendo las vacunas que nos previenen de más de 30 enfermedades y salvan vidas”, reiteró el alcalde Alejandro Char.