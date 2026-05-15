Frente a los impactos por la inminente llegada del fenómeno de El Niño y unas condiciones de variabilidad climática que están generando menores precipitaciones en el país, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Irene Velez alertó sobre un posible déficit hídrico que implica una mayor complejidad en varios sectores del territorio nacional.

“Este país ha vivido desde marzo una anomalía de menores precipitaciones. No es cierto que hoy estemos en temporada de lluvias como hubiese sido lo usual en una situación de normalidad climática, pero ante la variabilidad lo que estamos evidenciando es que hubo más lluvias en enero que ahora, eso quiere decir que una posible instalación de ‘El Niño’ traería un déficit hídrico ya consolidado”, comentó.

De igual manera, explicó que “además de los impactos de este estrés hídrico tendremos un fenómeno que ya impacta en las precipitaciones por lo que tenemos que estar preparados desde hoy para que en el mes de septiembre enfrentemos condiciones de mayor complejidad”.

Puso de presente: “Estos son fenómenos acumulativos de impacto, no es un ‘Niño’ usual, ya hay más de 82% de posibilidades que se anticipe para los próximos meses. Lo hemos visto en años anteriores donde había otros fenómenos extraños, pero este va a ser más demandante”.

De esta manera, hizo un llamado a las autoridades a nivel nacional para tomar medidas de prevención

“Las estrategias y articulación entre autoridades van a ser más demandantes en el plano institucional, pero debemos responder de la mejor manera para enfrentar estos fenómenos”, comentó.

Por su parte, Carlos Carrillo, director de la UNGRD, alertó sobre los riesgos que podrían traer estas anomalías climáticas.

“Una de las mayores preocupaciones tiene que ver con el recorte en la capacidad de entrega de agua, energía y de servicios básicos, que amenaza también a la seguridad alimentaria de los sectores productivos y comunidades pequeñas”, aseguró.