La presidente de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), Natalia Gutiérrez, advirtió que, ante la llegada de un severo fenómeno de El Niño, como pronostican las autoridades ambientales para el segundo semestre de este año, es importante que hoy más que nunca hay que cuidar los embalses para enfrentar este evento climático que se caracteriza por la disminución de las lluvias.

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Dijo que los embalses son la reserva de energía de Colombia y por esta razón se deben dar señales tempranas de cuidado y el uso eficiente de los recursos. Para ello, aseguró, se debe “privilegiar” la generación térmica cuando sea necesario, usando otras fuentes de generación y aprovechando los excedentes de energía.

Además, señalo, de administrar el agua para “no gastar lo que puede hacer falta mañana y, desde el papel de los usuarios, no malgastando la energía. ¡El ahorro de agua y energía es clave!”, insistió la líder gremial.

Sostuvo que, de acuerdo con la recomendación de XM, operador del mercado eléctrico, es necesario anticiparse a la temporada seca con los embalses por encima del 80% para tener suficiente respaldo en caso de que se presente una fuerte sequía.

“El problema es que algunos anuncios recientes del Gobierno, de concretarse, podrían reducir los niveles de los embalses, haciendo difícil que se cumpla con la meta. Esto afectaría el margen de seguridad energética del país”, expresó Gutiérrez.

Desde Acolgen, le han reiterado al Gobierno la necesidad de acelerar la entrada de nuevos proyectos de energía al sistema, así como garantizar el combustible para las plantas térmicas, habilitar los sistemas de almacenamiento, mantener intercambios técnicos claros con Ecuador, fortalecer la liquidez del sector para que las empresas puedan seguir operando y comprando combustible, e incentivar un uso eficiente de la energía.

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Desde el Gobierno

Mientras que para el gremio energético el anuncio de medidas regulatorias en estos momentos es preocupante, por el contrario, para el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, las acciones que han venido implementando están enfocadas en cuidar el agua de los embalses.

“Hemos sacado decisiones regulatorias para cuidar el agua de los embalses. Eso implica ahorrar agua y ahorrar energía”, explicó.

Aseguró además que no hay riesgo de un apagón o racionamiento como lo han venido advirtiendo los expertos del sector energético. “El Gobierno nacional está tomando todas las medidas para evitar que esto ocurra e insistió en que el país debe dejar atrás el discurso del apagón. Hay que borrar ese término que nos tienen desde el año 2022, que va a haber apagón todos los días. No ha habido apagón y no va a haber apagón”, reiteró.

Y aseguró que las acciones adoptadas dentro de la hoja de ruta, que incluye 50 medidas, buscan evitar riesgos de racionamiento y fortalecer la operación de las plantas térmicas.

En ese sentido, señaló Palma que, ante un eventual “El Niño”, una de las tareas claves del Gobierno es garantizar que las plantas térmicas cuenten con los recursos necesarios para operar y adquirir combustibles como gas, carbón y líquidos.

“Una de las tareas es garantizar que las térmicas tengan los recursos necesarios para adquirir sus combustibles, incluyendo las que tienen acreencias con Air-e. Estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda y con la Superintendencia de Servicios Públicos, que hoy está a cargo de Air-e, para avanzar en este proceso”, indicó.

Insistió en que el cumplimiento de estas tareas será determinante para garantizar la estabilidad del sistema energético. “Si cada uno cumple su tarea, vamos a superar este momento y será una anécdota más”.

Sobre la situación de la empresa canadiense Canacol Energy, Palma señaló que el Gobierno mantiene seguimiento permanente al proceso que enfrenta la compañía y envió un mensaje de tranquilidad frente al abastecimiento de gas.

Las reuniones las han sostenido con directivos, interventores y clientes de la empresa, con el objetivo de garantizar que Canacol, o eventualmente otra compañía que adquiera sus activos, pueda mantener e incluso aumentar la producción de gas que necesita el país.

Pese a los anuncios del ministro de Minas y Energía, los gremios del sector advierten que se necesitan decisiones técnicas, coordinación entre las entidades y reglas claras para proteger la confiabilidad del sistema eléctrico colombiano.