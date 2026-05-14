Una coloración extraña, de tono naranja rojizo, en el agua de la quebrada La Marinilla, en el municipio antioqueño que lleva el mismo nombre, alertó a las autoridades ambientales en la mañana de este jueves 14 de mayo.

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Ciudadanos de Marinilla reportaron a tempranas horas que la quebrada había amanecido teñida de un color “ladrillo” y, atendiendo el llamado, la administración activó un comité institucional para llegar a la raíz del problema.

De acuerdo con la alcaldía de Marinilla, el comité estuvo conformado por la Secretaría de Hábitat, Secretaría de Seguridad, Secretaría de Tránsito, la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare) y la Empresa de Servicios Públicos de San José de la Marinilla (ESPA).

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Dichas entidades se pusieron ‘manos a la obra’ de manera inmediata para encontrar el punto exacto en el que se generaba el vertimiento responsable de dicha coloración en las aguas de la quebrada.

A través de un video, Jhon Fredy Quintero, vocero de Cornare, explicó que en medio de la búsqueda los funcionarios de la administración municipal “encontraron un descole que llevaba a la quebrada La Marinilla, donde se detectó el colorante".

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Finalmente llegaron hasta un inmueble que resultó ser local comercial “donde se elaboraban pinturas” y que estaban desocupando.

Tras inspeccionar el establecimiento, las autoridades confirmaron que desde allí se había vertido el colorante rojizo que le cambió el aspecto a la quebrada.

“Lamentablemente, la pintura que ya se arrojó ya va aguas abajo. Lo bueno o lo importante es que estamos evidenciando que es (pintura) a base de agua, entonces ahí no hay una afectación que podemos controlar o manejar porque la misma naturaleza se va a encargar de ello”, indicó Quintero.

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De todas maneras, la autoridad ambiental ordenó la suspensión de actividades y el cierre del lugar, mientras continúan las investigaciones y se aplican las sanciones correspondientes.

“Vamos a imponer una medida preventiva en flagrancia de suspensión de actividades”, sostuvo el funcionario de Cornare.

Por último, hizo un llamado a la comunidad y a los comerciantes sobre el adecuado manejo de residuos y vertimientos para proteger las fuentes hídricas.

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“Por los desagües solamente debe ir materia orgánica. No puede arrojarse ningún elemento que sea peligroso porque esto llega a nuestras fuentes hídricas a contaminar el ecosistema”, advirtió.