Más de 2.100 mujeres de sectores sociales, empresariales y comunitarios participaron en Medellín en un encuentro encabezado por Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo, en el marco de la gira nacional “Voces de Tigresas”, impulsada por la campaña presidencial de ambos dirigentes.

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El evento se desarrolló en el Centro Comercial San Diego, donde los candidatos firmaron acuerdos programáticos enfocados en mujeres, niñez y fortalecimiento de las familias colombianas. Según lo expuesto durante la jornada, las propuestas buscan convertirse en políticas públicas con metas definidas, presupuesto y mecanismos de seguimiento.

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Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo presentaron compromisos sobre mujeres y niñez

Durante el encuentro, Abelardo de la Espriella aseguró que la protección de las mujeres y los menores será uno de los ejes centrales de su propuesta de gobierno.

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“Proteger a las mujeres y a la niñez es proteger el presente y el futuro de Colombia. Las mujeres sostienen a Colombia desde sus hogares, sus trabajos y sus comunidades. En nuestro gobierno tendrán respaldo, seguridad y oportunidades reales para salir adelante”, afirmó Abelardo de la Espriella.

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Por su parte, José Manuel Restrepo destacó la necesidad de ampliar los espacios de liderazgo femenino en distintos sectores del país.

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“Cuando una mujer avanza, avanza su familia y avanza Colombia. Necesitamos más mujeres liderando en las regiones, en las empresas, en la academia y en la construcción del futuro del país”, señaló Restrepo.

Los acuerdos contemplan medidas contra la violencia y apoyo al emprendimiento femenino

Entre los compromisos anunciados se encuentran acciones relacionadas con atención integral a mujeres víctimas de violencia, lucha contra la explotación sexual, fortalecimiento del emprendimiento femenino y acceso a vivienda para mujeres cabeza de hogar.

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La propuesta también incluye iniciativas orientadas a fortalecer la salud femenina y aumentar la participación de las mujeres en áreas de ciencia, tecnología e innovación.

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En materia de niñez, los acuerdos plantean una política de tolerancia cero frente a cualquier forma de violencia contra menores de edad, además de estrategias enfocadas en seguridad alimentaria, salud mental, acceso a educación de calidad y fortalecimiento de los entornos familiares.

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“Los niños son sagrados y vamos a defender sus derechos en nuestro Gobierno”, manifestó José Manuel Restrepo.

La gira “Voces de Tigresas” continuará en Montería y Bucaramanga

El encuentro también contó con la participación de Tatiana Céspedes y Ana Lucía Pineda, esposas de los candidatos, quienes lideraron un espacio de conversación sobre liderazgo femenino, trabajo social y construcción de tejido social en las regiones.

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La gira “Voces de Tigresas” continuará su recorrido por distintas ciudades del país. De acuerdo con lo informado durante el evento, las próximas jornadas se realizarán en Montería y Bucaramanga.