La desaparición de una mujer de 52 años en Bogotá tiene conmocionados a familiares, amigos y allegados. Se trata de Yulixa Consuelo Toloza, de quien no se sabe nada luego de que este miércoles asistiera a una clínica para realizarse una cirugía estética.

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De acuerdo al testimonio de amigos y familiares, Yulixa asistió a la clínica llamada Beauty Láser M. L., ubicada en el barrio Venecia, para hacerse una lipólisis con láser. Horas después, empezó a tener complicaciones.

Varias amigas fueron en la noche del mismo miércoles para llevarle ropa y objetos personales, pero no la encontraron en la habitación donde se estaba recuperando. Allegados manifestaron que en la clínica no quisieran decir nada sobre el paradero de la mujer.

Ya este jueves 14 de mayo, la Policía de Bogotá que ya se inició un operativo de búsqueda para ubicar a la mujer.

Uniformados de la Policía de Tunjuelito y agentes de bomberos, así como personal de la Secretaría de Salud de Bogotá ingresaron a la clínica. En la inspección encontraron otra mujer, que al parecer también se había realizado un procedimiento y estaba en recuperación.

“Encontramos una segunda persona de sexo femenino, de 34 años, quien manifestó que había sido intervenida quirúrgicamente hace dos días”, indicó Ibrian Cuero, comandante del Tunjuelito.

La paciente fue posteriormente trasladada a un centro asistencial para valoración médica.

“Ella manifiesta que se encuentra bien y estable, pero al ver la situación pidió ser trasladada a un centro médico”, agregó.

Las investigaciones continúan con entrevistas a clientes y personas que habían asistido previamente al establecimiento. También, se verificó que no se encontraron rastros de sangre en la habitación donde estaba la mujer.

Además, indicó que las autoridades revisan cámaras de seguridad de la zona y del mismo centro estético para determinar qué ocurrió con la mujer.

“Se está verificando (mediante los videos de cámaras de seguridad) si esta ciudadana fue sacada o trasladada a alguna otra parte”, dijo el uniformado.