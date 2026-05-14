En la noche de este miércoles 13 de mayo se conoció que el presidente Gustavo Petro autorizó el traslado de los integrantes de los grupos armados ilegales a cinco Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), en medio de los avances y conversaciones con dichos grupos.

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Esto lo dio a conocer la Consejería Comisionada de Paz por medio de un comunicado. En el escrito se anunció que con el presidente se reunieron el consejero comisionado de Paz, Otty Patiño, y los delegados del Gobierno Nacional para los procesos de paz -Armando Novoa, Carlos Erazo, Gloria Quiceno, Mauricio Silva, Álvaro Jiménez, Isabel Zuleta, Fabio Cardozo, Alexander Castillo y Camilo Pineda. Se trató de una reunión para informar sobre los avances en cada uno de los procesos.

El jefe de Estado señaló que en esta fase no harán presencia en estos espacios personas que tengan órdenes de captura con fines de extradición vigentes: “Situación que será objeto de evaluación posterior por parte del presidente de la República”.

Las cinco Zonas de Ubicación Temporal son:

Una en Catatumbo, Norte de Santander en el marco del proceso con las disidencias de alias ‘Calarcá’.

Una en Nariño con Comuneros del Sur.

Una en Córdoba en medio de las conversaciones con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (Clan del Golfo).

Y dos con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, una en Nariño y otra en Putumayo.

Hay que recordar que estos anuncios llegan después de que la Fiscalía no suspendiera 29 órdenes de captura para integrantes del Clan del Golfo, que pretendían llegar a las Zonas de Ubicación Temporal.