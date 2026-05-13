Yormai Sebastián Contreras Castillo, de 16 años, fue secuestrado el pasado 7 de abril en un retén ilegal instalado por el ELN en el kilómetro 25, en zona rural de Tibú (Norte de Santander). El menor permaneció en cautiverio durante 26 días hasta que fue liberado la semana pasada y pudo regresar al seno de su familia.

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Durante casi un mes de secuestro, su madre lideró un plantón hasta lograr su liberación. Por otro lado, su tía Carmen García, presidenta de la Asociación de Madres del Catatumbo por la Paz, señaló que aunque la liberación se dio el pasado 2 de mayo solo hasta el lunes 11 de mayo decidieron emitir un comunicado público sobre el regreso del menor, debido a su seguridad.

En el pronunciamiento, los familiares expresaron que reciben la noticia “con profundo alivio y esperanza”, tras semanas marcadas por la incertidumbre, el dolor y la angustia.

Asimismo, el comunicado señala que durante el tiempo de cautiverio diferentes sectores humanitarios, comunidades y organizaciones se unieron para exigir garantías para la vida y la integridad del menor, así como su liberación inmediata.

“Hoy recibimos esta noticia como un acto profundamente humanitario que permite aliviar el sufrimiento de quienes esperaron incansablemente su regreso”, indicó la familia.

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De igual manera, en el documento, la familia agradeció particularmente el apoyo brindado por monseñor Héctor Fabio Henao; la Mesa Humanitaria del Catatumbo; la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF); Vivamos Humanos; UNICEF; MAP-OEA y Mujeres Abracemos Catatumbo.

¿Cómo fue la liberación de Yormay Contreras?

La liberación del adolescente de 16 años se logró gracias al acompañamiento de organizaciones defensoras de derechos humanos y entidades nacionales e internacionales, nombradas anteriormente, que hicieron parte de la Asamblea Permanente por la libertad del joven, e hicieron que hombres del ELN lo regresaran sano y salvo.

“Pedimos comprensión, sensibilidad y respeto frente a este momento de reencuentro familiar y recuperación emocional. Por razones de seguridad y bienestar emocional no entregarán más información relacionada con el caso”, añadieron los familiares en el comunicado público.