El Ministerio del Trabajo presentó de manera oficial una herramienta pedagógica que “traduce la Ley 2466 de 2025 al lenguaje cotidiano de las y los trabajadores” lanzada a principios de mayo en Dosquebradas, Risaralda.

Se trata de la cartilla ‘Tu trabajo, tus derechos: ABC de la Reforma Laboral’ que marca “un paso decisivo para convertir los derechos laborales en una realidad tangible para millones de colombianos”.

“Este lanzamiento marca el inicio de una gran movilización nacional por el conocimiento de los derechos laborales, que recorrerá el país llevando información clara, accesible y útil a trabajadores formales, informales, cuidadores, jóvenes y ciudadanía en general”, apunto el ministerio que desarrollo la herramienta con ayuda de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP).

Para la cartera del Trabajo, este tipo de iniciativas resultan fundamentales para los más de 26 millones de colombianos que trabajan, pues muchos de ellos se enfrentan al desconocimiento de sus derechos o condiciones laborales. “Esta iniciativa busca cambiar esa realidad: empoderar a las personas para que conozcan, exijan y ejerzan sus derechos”.

Ministerio del Trabajo

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, destacó el alcance de esta estrategia: “Damos un paso decisivo para que la reforma laboral deje de ser un texto y se convierta en una herramienta real de transformación en la vida de millones de colombianos. Con el ‘ABC de la Reforma Laboral’ estamos llevando los derechos directamente a la gente, para que cada trabajador y trabajadora conozca qué le corresponde, cómo exigirlo y pierda el miedo a ejercerlo. Esta es una apuesta por la dignidad, por cerrar brechas históricas y por garantizar que el trabajo en Colombia sea sinónimo de derechos, estabilidad y bienestar”.

La cartilla explica, con ejemplos concretos, situaciones cotidianas que viven millones de trabajadores: desde jornadas laborales, horas extras y contratos, hasta licencias, acoso laboral, discriminación y nuevas formas de trabajo como plataformas digitales.

Por su parte, el director nacional de la ESAP, Jorge Iván Bula Escobar, resaltó el impacto pedagógico de la iniciativa: “Este es un ejercicio de democratización del conocimiento. Traducir la reforma laboral al lenguaje cotidiano significa acercar el Estado a la ciudadanía y permitir que las personas se apropien de sus derechos. Desde la ESAP estamos convencidos de que una sociedad informada es una sociedad más justa, por eso esta cartilla no solo explica la ley, sino que empodera a los trabajadores para que la hagan valer en su vida diaria”.

Es de recordar que la reforma laboral, aprobada en 2025, incluyó cambios importantes para los trabajadores de Colombia como la reducción de la jornada laboral a 42 horas semanales; reconocimiento de licencias remuneradas para situaciones familiares y personales; protección frente al acoso, la violencia y la discriminación; fortalecimiento de la estabilidad laboral; inclusión de trabajadores de plataformas digitales en el marco de derechos y el reconocimiento de poblaciones históricamente excluidas.