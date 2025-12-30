El mercado laboral en Colombia sufrirá cambios significativos a partir del 2026. Se trata de un cambio en lo que refiere al número de horas de la jornada laboral. A partir del segundo semestre del año, el límite legal se establecerá en 42 horas semanales.

Leer también: Desde enero de 2026, los trabajadores podrán tener cuatro permisos remunerados: estos son

La reducción de horas trabajadas en la semana tiene el objetivo de equiparar las condiciones nacionales con los estándares internacionales de productividad y bienestar. Esto no implicará una disminución en la remuneración mensual de los empleados ni afectará sus derechos adquiridos.

Una de las dudas de los trabajadores e incluso de los empleadores es sobre la jornada laboral los días sábados. Para esto hay que recordar que la norma señala que la jornada de 42 horas semanales puede ser distribuida en 5 o 6 días a la semana, con un acuerdo entre el empleador y el trabajador y respetando el día de descanso obligatorio.

Esto significa que el sábado seguirá formando parte de los días laborales, solo que su vigencia dependerá de la organización interna de cada empresa.

Hay modelos para implementar el cambio. Una jornada laboral semanal de 42 horas se podrá dividir en 7 horas por día entre seis días. Es decir, siete horas diarias de lunes a sábado.

En otro modelo, se podrá optar por trabajar solo en jornada de lunes a viernes, liberando el sábado. En este caso, cada día el empleado tendrá que trabajar 8 horas y 24 minutos por día.

Importante: Los sectores más afectados por el aumento del salario mínimo dictado por el gobierno Petro

Hay que recordar que el tema de recargos por horas nocturnas empezó a regirse desde el pasado 25 de diciembre a partir de las 7:00 de la noche. Las horas laboradas bajo esta condición mantienen un recargo del 35 % sobre el valor de la hora diurna.

También es importante señalar que el Gobierno anunció que hay sectores que tendrán vigilancia especial para el cumplimiento de la jornada laboral, como el de transporte y salud.