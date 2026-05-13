El presidente Gustavo Petro sugirió a través de un mensaje publicado en su cuenta de X que su nuera, Laura Ojeda, pareja de su hijo Nicolás Petro, perdió un bebé a causa del proceso judicial que enfrenta la mujer por el presunto delito de acceso abusivo de comunicaciones y violación de datos personales, que habría cometido contra Daysuris Vásquez.

Lea también: Presidente de Colpensiones dice que suspensión de traslado de ahorros pensionales se dio con “un argumento inexistente”

“Acabo de perder a un nieto por la barbarie de una Fiscalía política y la codicia de los dueños de la prensa tradicional enormemente codiciosos”, escribió el mandatario.

En ese sentido, aseguró que a Ojeda la quieren “meter presa una fiscal que nos odia y procura hacer el mayor daño, heredera del fiscal Burgos”, quien fuera fiscal del caso que se le sigue a Nicolás Petro.

“La fiscal general la protege (a la fiscal del caso contra Laura Ojeda) a pesar de que sabe que no hace justicia independiente La presión ejercida por la Fiscalía política y la prensa oligárquica le ha provocado el aborto”, sentenció sin titubear.

Lea también: En medio de la ola de calor, Petro critica a Barranquilla por sembrar palmeras “para parecerse a Miami”; le recuerdan que fue obra de sus “amigos”

Dijo que Petro Burgos “ha perdido un hijo” y él “un nieto” pero que eso no será motivo para dejarse dominar por : “Jamás dejaré crecer el odio en mi corazón, porque mataría mi propio corazón, pero la mejor venganza que les puedo ejercer es simplemente el olvido, heraldos de la barbarie.

A Ojeda se le procesa por el presunto delito de acceso abusivo de comunicaciones yviolación de datos personales, que habría cometido contra Daysuris Vásquez, exesposa del hijo mayor del presidente y considerada la principal testigo en el proceso que se adelanta contra Petro Burgos.

De acuerdo con el ente acusador, la pareja de Nicolás Petro habría infiltrado las comunicaciones de Vásquez en medio de la pelea que las llevó a separarse como amigas.

Lea también: Fiscalía acusa a magistrada del Tribunal de Cartagena por millonario pago irregular a pensionado

La investigación parte de elementos probatorios hallados en el teléfono celular de Ojeda, incautado durante el operativo de captura de Nicolás Petro en julio de 2023.

Según las indagaciones, tras una extracción forense, los peritos judiciales habrían identificado indicios de que Ojeda accedió de manera irregular a las comunicaciones de Vásquez.