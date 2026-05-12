En las últimas horas el presidente Gustavo Petro generó polémica luego de referirse al cambio climático y a las altas temperaturas que azotan a departamentos de la región Caribe.

En su mensaje publicado en X, el mandatario advirtió sobre las altas temperaturas registradas en el departamento del Cesar y señaló que, bajo esas condiciones extremas, una persona podría morir rápidamente sin acceso al agua. Acto seguido, el jefe de Estado aprovechó para lanzar una pulla contra Barranquilla y la siembra de palmeras.

“Las ciudades de nuestro Caribe no deben sembrar palmeras extranjeras que no dan sombra solo por parecerse a Miami, como sucede en Barranquilla, sino sembrar los frondosos y extendidos árboles nativos que dan muchísima sombra ante el sol y por tanto microclimas frescos y vida”, sostuvo.

En estás temperaturas de hoy en el César, el ser humano muere en una hora a menos que tome agua y se ponga en la sombra.



Por eso la ciudades de nuestro Caribe no deben sembrar palmeras extranjeras que no dan sombra solo por parecerse a Miami, como sucede en Barranquilla, sino… https://t.co/qJH82VVIlW — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 11, 2026

Ante este polémico mensaje, se conocieron varias reacciones de ciudadanos que cuestionaron al presidente, al asegurar que Barranquilla se ha caracterizado por ser una ciudad que siembra árboles nativos, mangles, entre otros, lo cual no se reduce a palmeras y su arborización va mucho más allá.

“Petro reduce todo a “palmeras” porque claramente no conoce la transformación ambiental de Barranquilla Almendros, mangles y árboles nativos han sido sembrados por toda la ciudad mientras el Gobierno Nacional no aporta nada", se lee en un mensaje publicado en X.

Asimismo, el ex gerente Distrital de Infraestructura durante la administración de Pumarejo y Alejandro Char, Alberto Mario Salah Abello, respondió que “Barranquilla merece respeto. Esta ciudad lleva años recuperando espacio público, sembrando árboles, construyendo parques, reverdeciendo zonas duras y apostándole a un urbanismo más humano y ambientalmente responsable y sostenible”.