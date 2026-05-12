En las últimas horas el presidente Gustavo Petro generó polémica luego de referirse al cambio climático y a las altas temperaturas que azotan a departamentos de la región Caribe.
En su mensaje publicado en X, el mandatario advirtió sobre las altas temperaturas registradas en el departamento del Cesar y señaló que, bajo esas condiciones extremas, una persona podría morir rápidamente sin acceso al agua. Acto seguido, el jefe de Estado aprovechó para lanzar una pulla contra Barranquilla y la siembra de palmeras.
“Las ciudades de nuestro Caribe no deben sembrar palmeras extranjeras que no dan sombra solo por parecerse a Miami, como sucede en Barranquilla, sino sembrar los frondosos y extendidos árboles nativos que dan muchísima sombra ante el sol y por tanto microclimas frescos y vida”, sostuvo.
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Ante este polémico mensaje, se conocieron varias reacciones de ciudadanos que cuestionaron al presidente, al asegurar que Barranquilla se ha caracterizado por ser una ciudad que siembra árboles nativos, mangles, entre otros, lo cual no se reduce a palmeras y su arborización va mucho más allá.
“Petro reduce todo a “palmeras” porque claramente no conoce la transformación ambiental de Barranquilla Almendros, mangles y árboles nativos han sido sembrados por toda la ciudad mientras el Gobierno Nacional no aporta nada", se lee en un mensaje publicado en X.
Asimismo, el ex gerente Distrital de Infraestructura durante la administración de Pumarejo y Alejandro Char, Alberto Mario Salah Abello, respondió que “Barranquilla merece respeto. Esta ciudad lleva años recuperando espacio público, sembrando árboles, construyendo parques, reverdeciendo zonas duras y apostándole a un urbanismo más humano y ambientalmente responsable y sostenible”.
El ex alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, se sumó a la ola de comentarios en redes sociales y respondió que dichas palmeras fueron sembradas por sus “amigos”, recordándole que esta gestión se llevó a cabo durante la alcaldía de Bernardo Hoyos.
“Presidente Gustavo Petro, esas palmeras que fotografió en Barranquilla tienen historia, y usted debería conocerla. Las sembraron sus amigos durante los años que gobernó el Cura Hoyos y sus aliados”, aseveró.
El exmandatario de los barranquilleros añadió que “el ciclo que nos dejaron la ciudad en Ley 550, en quiebra técnica real, el propio DATACREDITO. Nos dejaron colegios y hospitales en ruinas. Profesores en provisionalidad sin pago. Barrios sin pavimento. Sin un solo parque digno. Esas palmeras son el único legado verde de esa era”.
En ese sentido destacó que Barranquilla ha sido reconocida a nivel mundial por su arborización, recuperación de parques y el urbanismo verde.
“Lo que vino después fue un camino largo y difícil. Pero hoy Barranquilla ganó el WRI Ross Prize for Cities — el Nobel del urbanismo verde — por el mejor proyecto de recuperación de parques del mundo", detalló.
Aseguró que la capital del Atlántico ha recuperado “más de 700 hectáreas de ciénaga y manglar, 30 de bosque seco tropical, tiene 5 bosques urbanos y un modelo de arbolado urbano reconocido mundialmente. Ciudad Árbol del Mundo 6 años seguidos. Eso es biodiversidad real — no de discurso".
Sobre las palmeras, pese a que no se han vuelto a sembrar en la ciudad, Pumarejo respondió que “en París, en Roma, en Dubai hacen parte del arbolado urbano. Biodiversidad es ceibas, robles, almendros, mangles… y también palmeras".
Finalmente lanzó un duro mensaje al presidente Petro: “El odio lo lleva a echarle la culpa a la administración actual por árboles que sembraron sus propios aliados hace décadas”, aseveró.
Reconocimientos de Barranquilla por su arborización
Vale mencionar que el pasado 8 de abril, Barranquilla recibió, por sexto año consecutivo, el reconocimiento a Ciudad Árbol, otorgado por la Day Foundation y Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), lo que la consolida como una de las ciudades referentes en el país tras haber completado la siembra de más de 200 mil de estos organismos vivos.
Cabe destacar que Barranquilla en el 2020 fue la primera ciudad colombiana en obtener tal distinción. Luego de eso, ha sostenido la designación en años consecutivos.
“Con la siembra de más de 200 mil árboles, seguimos avanzando hacia una Barranquilla más verde, sostenible y en armonía con su entorno”, dijo en su momento el alcalde Alejandro Char.
A su turno, Ana María Aljure, gerente de ciudad, expresó también su beneplácito por los resultados obtenidos por las iniciativas distritales en cuanto a la siembra de árboles: “Un reconocimiento internacional, que consolida el liderazgo de la ciudad en la transformación y sostenibilidad urbana”, detalló.
En ese sentido, también destacó la gran cantidad de especies sembradas: “Más de 200 mil árboles sembrados, intervención de espacios públicos, paisajismo, recuperación de zonas verdes, transformación de puntos críticos, entre otras acciones, hacen parte de la apuesta de la Alcaldía de Barranquilla que confirma que cuando planificamos a largo plazo, los resultados se sienten en la vida de la gente”.
Reforestación urbana
En cuanto a reforestación urbana, la capital del Atlántico goza de varias zonas que han sido recuperadas como: la glorieta de la calle 30 con carrera 46, donde se intervinieron 6.750 metros cúbicos de paisajismo. Este diseño integra mariposas formadas con plantas de mangle verde y 35 árboles sembrados, contribuyendo a mitigar la ola de calor en la zona.
A su vez, la calle 10 de Barranquillita, la cual se renovó con 2.200 metros cuadrados de paisajismo y 65 nuevos árboles”.
Adicionalmente, se intervino el retorno de la avenida Circunvalar, entre las carreras 27 y 38B, que se implementa no solo para mejorar la movilidad, sino que también crea un oasis natural con más de 2.900 metros cuadrados de paisajismo y 29 árboles sembrados, brindando un respiro verde en medio de esta transitada vía.