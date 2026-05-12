¡Barrio Abajo tiene magia! Basta entrar a una de sus calles para que el ruido de la ciudad cambie por música, colores y paredes que guardan historias en cada esquina. Allí, en uno de los sectores más tradicionales de Barranquilla, la experiencia no consiste solo en mirar, sino en caminar despacio y dejarse llevar por el ambiente.

Las casas antiguas, las puertas de madera y los murales convierten cualquier caminata en una especie de viaje por la memoria de la ciudad. Aquí las fachadas adornan las calles, pero también cuentan historias. .

La música no sale únicamente de un parlante. A veces parece salir del mismo barrio. El recorrido también lleva hasta lugares cargados de historia cultural.

En estas calles caminaron figuras como Gabriel García Márquez y Joe Arroyo, dos nombres que todavía sobreviven en la memoria popular de Barrio Abajo. Lo hicieron desde el hoy restaurado Castillo del Tinti.

Y es que todo rey necesita su castillo. Y Joe Arroyo, el Rey del Congo, encontró el suyo en Barrio Abajo. Corría ya la década de los años 80 y el cartagenero venía de conocer de primera mano el infierno de las adicciones, pero la música lo llamaba quizá más fuerte que nunca para retomar el trono que siempre le había de pertenecer.

Orlando Amador

Sus visitas al Barrio Abajo del Río, ese que bautizó en sus canciones como “el Bajo Manhattan”, ya eran conocidas. En las calles y callejones que no se miran por números sino por nombres, la estela del Joe ya era conocida, como lo recuerda una de esas que le daba posada en su casa, Zoila Ortega, quien por ese entonces vivía en la Calle San José (Calle 50).

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Y si hay un sitio donde esa esencia musical sigue viva, es Agosalsa. Allí los vinilos, las fotografías y la salsa convierten el lugar en una parada obligada para quienes quieren entender cómo suena Barranquilla.

Pero Barrio Abajo también sabe a calle. En medio de la caminata aparecen una cocada o un boli de corozo, sabores simples que terminan siendo parte de la experiencia. Dulces tradicionales que acompañan el calor y el movimiento del sector.

Orlando Amador

El Carnaval también permanece allí durante todo el año. En los murales, en los colores y en las historias de quienes habitan el barrio todavía viven muchas de las tradiciones más auténticas de la fiesta barranquillera.

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Sin duda, recorrer Barrio Abajo termina siendo uno de los mejores planes para entender gran parte de la esencia de Barranquilla, una ciudad hospitalaria, alegre, espontánea y profundamente conectada con su cultura. Allí se mezclan la música, el sabor, la tradición y esa manera cálida de recibir a quien llega, como si siempre hubiera pertenecido al lugar.