El artista ha presentado oficialmente en sus redes sociales el título de su nuevo álbum, así como su portada y la fecha de lanzamiento, generando una gran expectación entre sus seguidores y la industria musical. A su vez, el artista anunciaba que con estos temas recorrerá Estados Unidos y Latinoamérica en una gira internacional.

El título del álbum, “ETERNOS”, anticipa el universo creativo que el artista desarrolla en este proyecto y del que ya conocemos '‘Vivir Así es Morir de Amor’’. Con la portada, David Bisbal muestra un estilo crooner moderno, consolidándose como la voz masculina más elegante y sofisticada del mundo hispano, acorde a la estética que el artista ha mostrado en sus últimas apariciones, videoclip y directo.

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El lanzamiento del álbum está previsto para el próximo 2 de octubre y estará disponible en todas las plataformas digitales y formatos físicos habituales.

Además, David Bisbal anuncia su nueva gira internacional por América “TOUR ETERNOS 2026”, con la que recorrerá numerosos países de Latinoamérica y Estados Unidos, en una de las etapas más esperadas de su carrera reciente.

El artista presentará un espectáculo completamente renovado, lleno de energía, emoción y una cuidada producción audiovisual, donde interpretará en directo las canciones de su nuevo álbum, Eternos, un trabajo que rinde homenaje a grandes clásicos y que muestra una nueva faceta artística de Bisbal.

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El repertorio del tour también incluirá los grandes himnos que han marcado generaciones y consolidado su trayectoria internacional, como Mi Princesa, Ave María o Dígale, convirtiendo cada concierto en una experiencia única para el público.

Con esta gira, David Bisbal reafirma su conexión con sus seguidores al otro lado del Atlántico y vuelve a encontrarse con miles de fans que han acompañado su carrera durante más de dos décadas.