Una de las orquestas insignia de la salsa colombiana, Guayacán, que viene de hacer historia en el Festival de la Leyenda Vallenata donde fueron invitados por primera vez al Parque de la Leyenda Vallenata ‘Consuelo Araujonoguera’ para ofrecer una presentación por sus 40 años de historia.

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Allí, desde territorio vallenato, lanzaron en vivo algunos temas de su nuevo álbum “40 Aniversario: Salsa de Barrio Caleño”, una producción que recoge la esencia del sonido que la convirtió en referente mundial de la salsa.

Como parte de esta celebración, la agrupación presenta el estreno oficial del video de “Amé a Mi Manera”, una de las canciones más emotivas y representativas del álbum, ya disponible en YouTube.

El videoclip representa una noche de bohemia en un barrio caleño, recreando la esencia popular, la amistad y el sentimiento que han inspirado durante décadas la música de Guayacán Orquesta. La producción muestra a los músicos de la agrupación junto a su director musical, Alexis Lozano, compartiendo en un tradicional bar de la ciudad de Cali, en una atmósfera cargada de salsa, historias y nostalgia.

Además, el video cuenta con la aparición especial del compositor Nino Caicedo al inicio de la historia, aportando un valor histórico y emocional a esta producción. La dirección estuvo a cargo de Beni, quien logró plasmar visualmente la esencia del barrio caleño y el espíritu auténtico de la salsa que identifica a Guayacán Orquesta.

El disco, disponible en todas las plataformas digitales desde el 29 de abril de 2026, reúne canciones inéditas que reflejan la identidad musical de la orquesta, con historias conectadas al amor, la fiesta, la vida cotidiana y las emociones del barrio.

Tracklist oficial:

El Bien y el Mal

Todo en un Rato

Compra Venta

Flor Humana

Everybody Wants Salsa

Me Duele la Cabeza

Nunca Cerraré la Puerta

Mala Costumbre

Amé a Mi Manera

Todas las canciones han sido compuestas por Nino Caicedo y Alexis Lozano, dupla fundamental en la historia sonora de Guayacán Orquesta.

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Bajo la dirección musical de Alexis Lozano y Nino Caicedo, el álbum cuenta además con arreglos de grandes maestros como Manolito Simonet y Luis “Perico” Ortiz, aportando una sonoridad internacional sin perder la raíz popular, callejera y profundamente caleña que caracteriza a la agrupación.

“40 Aniversario: Salsa de Barrio Caleño” no es solo un disco: es una declaración artística. Es salsa nacida en el barrio, hecha para la gente y pensada para trascender fronteras.