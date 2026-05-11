La riqueza oral y cultural de Soledad volvió a destacarse a nivel regional y nacional durante el XVIII Festival Nacional de la Décima, realizado los días 8 y 9 de mayo en el municipio de Campo de la Cruz, Atlántico, donde participaron 15 juglares de la décima improvisada provenientes de diferentes territorios del país.

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En este importante encuentro cultural, el soledeño Danny Zora hizo historia al convertirse en el primer representante de Soledad en obtener el título de Campeón Nacional de la Décima Improvisada, dejando en alto el nombre del municipio y reafirmando el valor de la tradición oral como patrimonio cultural del Caribe colombiano.

Durante el certamen se desarrollaron diversas modalidades tradicionales de la décima, entre ellas: décima de presentación, repertorio, dos con dos, pie forzado, saco y canto y piquería, demostrando el talento, la creatividad y la capacidad de improvisación de los participantes.

Tras recibir el reconocimiento nacional, Danny Zora expresó: “Agradezco a Dios, a mi pueblo, y a la alcaldesa Alcira Sandoval, por empuñar conmigo la bandera de la décima como nuestro patrimonio”.

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Asimismo, el campeón nacional destacó la participación de la soledeña Milena Vidal, quien fue la única mujer en participar en esta pléyade de juglares, sobresaliendo por su talento, valentía y compromiso con la tradición decimera.

“Hizo un papel grandioso. Fue una experiencia de mucho aprendizaje para ella”, manifestó Zora al referirse a la participación de la joven improvisadora.

La participación de los representantes soledeños en este festival ratifica el compromiso del municipio con la preservación y promoción de las manifestaciones culturales tradicionales, fortaleciendo espacios donde el arte popular y la identidad caribeña continúan vivos a través de las nuevas generaciones.

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