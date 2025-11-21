La plaza principal de Galapa volverá a llenarse de versos este domingo 23 de noviembre. En el marco del XVIII Festival de la Máscara y el Bejuco, que hace parte de la Ruta 23 de la Gobernación del Atlántico, se realizará el V Festival de Decimeros del Atlántico ‘El Reencuentro’, un encuentro organizado por la Secretaría de Cultura y Patrimonio Departamental para destacar la tradición oral del departamento.

Desde las 2:00 p. m., el público podrá disfrutar de la habilidad y rapidez mental de los decimeros que llegan de distintos rincones del Atlántico. Entre ellos estarán Danny Zora, Alfonso Freile, Luis Suárez, Óscar Pertuz, Eliutt Olivo, Lizandro Polo, Edgardo Rivera, Luis Fábregas y Efraín Martelo.

Una de las novedades de esta edición será la participación de la soledeña Milena Vidal, quien se convierte en la primera mujer decimera del Atlántico en hacer parte del festival, un hecho que marca un avance importante dentro de esta tradición.

El evento también contará con la presentación del proceso formativo La Familia Decimera de Juan de Acosta, dirigido por Hernando Arteta, que busca mantener viva esta expresión cultural en niños y jóvenes.

Para la Secretaría de Cultura, este festival es una oportunidad para recordar el valor de las tradiciones que han acompañado al Atlántico durante generaciones. Así lo explicó Verónica Cantillo, quien destacó el compromiso del gobierno de Eduardo Verano con el fortalecimiento cultural del departamento.

“Creemos en el poder transformador de nuestras expresiones artísticas. En Galapa, la máscara, el bejuco y la décima son símbolos de creatividad y memoria. Por eso seguimos trabajando para proteger y visibilizar estas manifestaciones que nos representan”, afirmó.