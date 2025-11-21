El salsero puertorriqueño Ismael Miranda, conocido como ‘El niño bonito de la salsa’, lanzó este viernes, a sus 75 años, su nuevo sencillo ‘Siempre Cantaré’, su primer tema desde 2021, cuando sufrió un derrame cerebral, y con el que se presume que concluye su carrera musical de más de 60 años.

“Esta canción es mi manera de agradecer a todos los que han estado conmigo. Mientras tenga voz, aunque sea un susurro, siempre cantaré”, dijo Miranda en un comunicado de prensa.

Según indica la nota, ‘Siempre Cantaré’ es “una obra que representa mucho más que una canción: es un acto de amor hacia su público, un testamento de gratitud y un tributo final a su legado artístico”.

“‘Siempre Cantaré’ marca el cierre de un ciclo, pero también celebra una vida entregada al arte. Es un regalo para el alma de su público y una forma de decir adiós sin dejar de cantar”, agrega la nota.

A pesar de las secuelas físicas que enfrenta el intérprete de éxitos como ‘Así se compone un son’, ‘Abran Paso’, ‘Borinquen tiene montuno’, ‘Señor Sereno’ o ‘No me digas que es muy tarde ya’ por su derrame cerebral, su determinación y entrega han hecho posible este nuevo lanzamiento.

‘Siempre Cantaré’ fue escrita por el cantautor cubano y residente en Puerto Rico Juan José Hernández y producida por el salsero puertorriqueño Víctor Manuelle, quien en 2014 colaboró con Miranda en el álbum ‘Son 45’, el cual obtuvo una nominación al Latin Grammy.

Miranda, nacido un 20 de febrero de 1950 y natural del barrio Morocó de Aguada (noroeste), pero criado en Nueva York, comenzó a tocar congas en Nueva York con el grupo Pipo y su Conjunto, con quien también cantó.

Para ese entonces, Miranda aprovechó toda la experiencia musical que podía obtener de las calles neoyorquinas y de los emigrantes latinos que llegaban a la Gran Manzana para tener una vida más próspera.

Todo esto cambió cuando el músico Andy Harlow -hermano de Larry- lo descubrió mientras practicaba en un local con Pipo y su Conjunto y lo incluyó en su agrupación con tan solo 15 años, según relata el libro ‘Historia de la Salsa’.

Miranda pasó en 1967 al conjunto de Joey Pastrana, con quien grabó su primer disco, ‘Lets Ball’, y un año después se movió a la orquesta de Larry Harlow, donde se posicionó como uno de los salseros más populares de la era.

Junto a Larry, Miranda grabó varios discos, entre ellos ‘El exigente’, ‘Larry Harlow presenta a Ismael Miranda’, ‘Me and my Monkey’, ‘Electric’, ‘Tribute to Arsenio Rodríguez’, ‘Harlow’s Harem’ y ‘Abran paso’.

Tras cuatro años en la orquesta de Harlow, decidió abandonar la misma y hacer su propio grupo, La Revelación, y luego lanzarse como solista.

No obstante, pidió la colaboración de su eterno amigo pianista para producir su primer disco como solista, ‘La oportunidad’.

Miranda continuó como solista grabando otros discos como ‘En fa menor’, ‘Este es Ismael Miranda’ y ‘Sabor, sentimiento y pueblo’, los cuales aún siguen calando en la memoria de sus seguidores.