Es junio y se celebra del Mes del Orgullo LGBTQIA+, por eso Madonna volvió a captar la atención de millones de seguidores tras compartir un llamativo video en sus redes sociales para conmemorarlo.

Prepare un delicioso lomo con salsa de hongos y pimienta

Subastan por $472 millones guante que Michael Jackson usó en 1988

Muere Peabo Bryson, intérprete de los temas más populares de las películas de Disney ‘Aladdín’ y ‘La Bella y la Bestia’

La artista de 67 años publicó un clip en Instagram en el que aparece luciendo un vestido de seda con un pronunciado escote, largos guantes de ópera y un collar de diamantes. Durante la grabación, Madonna se muestra frente a la cámara en una puesta en escena sensual que rápidamente se hizo viral.

“Nada como el amor de una madre... Feliz Mes del Orgullo. ¡Nos vemos pronto!”, escribió. Pero a algunos seguidores no les gustó el contenido, pero otros admiradores defendieron la libertad creativa de la intérprete y resaltaron su influencia cultural a lo largo de más de cuatro décadas de carrera.

Instagram madonna Madonna le da la bienvenida al Mes del Orgullo

Madonna prepara el lanzamiento de su nuevo álbum

La publicación llega en medio de la promoción de Confessions II, el próximo trabajo discográfico de la cantante, que será la continuación de Confessions on a Dance Floor, uno de los discos más exitosos de su trayectoria.

El álbum original incluyó éxitos internacionales como Hung Up y se convirtió en una de las producciones más reconocidas de la artista.

Según la información divulgada por diversos medios, el lanzamiento de Confessions II está previsto para el 3 de julio y marcará el regreso de Madonna a los estudios después de varios años sin publicar un álbum inédito.