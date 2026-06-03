Barranquilla continúa fortaleciendo su posicionamiento internacional como destino turístico, cultural y creativo con su participación en el Congreso Nacional e Internacional de Escuelas de Samba – Conasamba 2026, que se realizará del 4 al 7 de junio en São Paulo, Brasil.

La presencia de la ciudad en este escenario internacional responde a la estrategia del alcalde Alejandro Char para proyectar a Barranquilla ante el mundo como una ciudad de grandes eventos, capaz de atraer más turismo, impulsar la economía creativa y convertir su riqueza cultural en motor de desarrollo.

El mandatario distrital destacó que: “El Carnaval de Barranquilla es una plataforma de desarrollo cultural, social y económico que impulsa el turismo, dinamiza nuestra economía creativa y proyecta la identidad de la ciudad ante el mundo. Nuestra fiesta, declarada Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad, es una herramienta poderosa de transformación y generación de oportunidades, y por eso seguimos posicionándola como una vitrina internacional para mostrar el talento, la creatividad y la capacidad de nuestra gente.

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Solo en 2026 alcanzamos cifras históricas, superando los 500 millones de usuarios impactados, lo que demuestra que nuestra cultura trasciende fronteras y consolida a Barranquilla como una ciudad referente en la organización de grandes eventos y experiencias culturales de talla mundial”.

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Con esta participación del Carnaval de Barranquilla, la ciudad compartirá ante líderes culturales, gestores y representantes de festividades internacionales una experiencia exitosa de desarrollo basada en la cultura como herramienta de transformación económica y social, mostrando cómo el talento creativo local se convierte en un activo estratégico para la competitividad y la proyección internacional.

La ciudad también estará participando en el conversatorio “Carnaval en todo el Mundo”, en el que se compartirá la experiencia de Barranquilla en la gestión de su fiesta patrimonial.

“Gracias a lo dispuesto por nuestro alcalde Alejandro Char y nuestra gerente de Ciudad, Ana María Aljure, Carnaval de Barranquilla dice presente en Conasamba 2026 con el fin de compartir la experiencia de nuestra fiesta en un escenario que reúne a líderes y gestores culturales de diferentes países”, expresó el director de Carnaval S.A.S, Juan Ospino.

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La participación de Barranquilla en este encuentro internacional permitirá mostrar las estrategias que han fortalecido el posicionamiento global de la ciudad, así como compartir experiencias sobre la gestión de grandes celebraciones, industrias culturales y modelos de promoción territorial.

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Este encuentro reunirá representantes de carnavales y festividades de distintos países de América Latina, generando espacios de intercambio y cooperación que continúan ampliando la presencia internacional de Barranquilla.

Con acciones como esta, la Alcaldía de Barranquilla ratifica su apuesta por consolidar a la ciudad en el mapa mundial de los grandes eventos, fortalecer su liderazgo cultural y seguir atrayendo visitantes e inversión a través del poder transformador de su cultura.