Hay 100 becas abiertas para que profesionales de cualquier área en el Departamento del Atlántico cursen una maestría virtual con proyección internacional, y el plazo para postularse va hasta el 24 de junio.

La convocatoria es una alianza entre el sector privado, representado por Educa Edtech Group y la Gobernación del Atlántico, que busca acercar la formación de posgrado a más profesionales del departamento.

El incentivo tiene sustento económico. Según el Observatorio Laboral para la Educación, un recién graduado de posgrado, en este caso maestría, percibe en promedio entre 5 y 6 millones de pesos mensuales, frente a 2,5 – 3,0 millones que recibe un recién graduado con solo pregrado.

“En el Atlántico el talento sobra, lo que falta es acceso. Por eso nos aliamos con las administraciones locales para que un profesional pueda dar el salto a una maestría con lectura internacional sin que el costo sea la barrera”, explica Camilo Arias, director de Alianzas de Educa Edtech Group

Los estudios se cursarán de forma virtual en la Universidad Udavinci, que cuenta con estándares de calidad reconocidos en Italia y cumple los requisitos para adelantar la convalidación en Colombia y son susceptibles de convalidación en Estados Unidos.

“La convocatoria priorizará el estudio de programas en tecnología y negocios, por su alta demanda en el mercado internacional y su impacto local”, detalló la Gobernación.

Entre los posgrados más llamativos figuran las maestrías en Administración, Finanzas, Seguridad Informática, Sistemas Computacionales, Tecnología Educativa, Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, además de perfiles en transformación digital, analítica de datos, marketing y gestión de proyectos.

Todos ofrecen doble titulación e incluyen una especialización adicional sin costo.

“Priorizamos tecnología y negocios porque son las competencias que hoy se pagan y se buscan en cualquier mercado. Un egresado en analítica de datos o inteligencia artificial puede competir por vacantes que antes parecían lejanas”, señala Arias.

“Estudiar en Atlántico y qué el título sea susceptible de ser validado en Estados Unidos ya no es un sueño”: aseguró Innova Educational Services, una agencia de evaluación de credenciales académicas extranjeras con sede en Estados Unidos, que —según la institución— certificó el modelo educativo como comparable con el de universidades acreditadas en ese país.

“Se trata de una evaluación que traduce el título al sistema estadounidense y funciona como carta de presentación para postularse a empleos o a estudios en el exterior. No equivale, en cambio, a una admisión o contratación automática: en Estados Unidos, el Departamento de Educación no homologa títulos extranjeros, sino que cada universidad o empleador decide si los acepta. Por eso el consejo práctico es verificar de antemano qué exige la institución de destino”, precisa Arias.

La inscripción se hace solo en https://www.alcaldiascol.com, en cinco pasos: ingresar al portal, seleccionar la ciudad, elegir la institución Udavinci y escoger la maestría de interés.

Se requiere diploma y certificado de notas de pregrado, cédula de ciudadanía y una entrevista en la que el aspirante demuestre su interés por internacionalizar su formación. Los cupos se asignarán por orden de llegada, previa verificación de requisitos y del potencial de impacto social del candidato, así que inscribirse temprano marcará la diferencia.

Hay un paso que conviene planear desde ya: para que el título tenga efectos legales en Colombia debe convalidarse ante el Ministerio de Educación Nacional (https://www.mineducacion.gov.co/portal/convalidaciones/).

Tenerlo en el radar evitará sorpresas al terminar la maestría y las personas interesadas podrán tener asesoría gratuita en este trámite 24/7 con el equipo de Educatech Group.

La convocatoria estará abierta hasta el 24 de junio, las clases iniciarán en julio y los programas durarán entre 12 y 15 meses.