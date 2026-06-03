Con el objetivo de continuar fortaleciendo la calidad y confiabilidad del servicio de energía en el departamento del Atlántico, la empresa Air-e Intervenida ejecutará este jueves trabajos de mejora en la infraestructura eléctrica del corregimiento de Cascajal, zona rural del municipio de Sabanalarga.

Las labores contemplan la instalación de nuevos postes y se desarrollarán entre las 8:10 de la mañana y las 4:00 de la tarde en el sector comprendido entre las calles 14 y 16, y las carreras 15 y 20 del corregimiento.

De manera simultánea, la compañía adelantará trabajos menores de mantenimiento en el corregimiento de Molinero, también en jurisdicción de Sabanalarga. Estas actividades se realizarán entre las 9:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde, en el área ubicada entre la carretera Cordialidad, las carreras 14 y la calle 15.

Air-e señaló que estas intervenciones hacen parte de las acciones encaminadas a mejorar la prestación del servicio eléctrico en las comunidades rurales del departamento.

La empresa invitó a los usuarios a comunicarse ante cualquier inquietud relacionada con el servicio de energía a través de la línea de atención 115 o por medio de su portal web.