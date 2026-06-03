Ya falta muy poco para el comienzo del Mundial 2026 y algunos colombianos planean asistir en Estados Unidos, México y Canadá.

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Pero los médicos les recomiendan que deberán prestar especial atención a su estado de salud antes de emprender el viaje.

Expertos en salud pública recomiendan actualizar las vacunas y reforzar las medidas de prevención para evitar enfermedades que podrían afectar a miles de aficionados durante el evento deportivo más importante del planeta.

Aeropuerto El Dorado Expertos en salud pública recomiendan actualizar las vacunas y reforzar las medidas de prevención para evitar enfermedades que podrían afectar a miles de aficionados durante el evento deportivo más importante del planeta.

La advertencia surge debido a la gran cantidad de personas que se movilizarán entre estadios, aeropuertos, hoteles, restaurantes y sistemas de transporte durante varias semanas, aumentando el riesgo de contagio de enfermedades respiratorias y gastrointestinales.

Y es que según especialistas de la Universidad Manuela Beltrán, el sarampión es una de las mayores preocupaciones sanitarias de cara al Mundial 2026, especialmente por el aumento de casos registrado en América durante los últimos meses.

Freepik/Cortesía Y es que según especialistas de la Universidad Manuela Beltrán, el sarampión es una de las mayores preocupaciones sanitarias de cara al Mundial 2026, especialmente por el aumento de casos registrado en América durante los últimos meses.

Datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) indican que entre 2025 y 2026 se reportaron cerca de 14.900 casos de sarampión en la región. México registró más de 6.400 contagios, Canadá más de 5.400 y Estados Unidos más de 2.200 casos.

Ante este panorama, las autoridades sanitarias recomiendan que los viajeros cuenten con la vacuna triple viral (sarampión, rubéola y paperas) al menos dos semanas antes del desplazamiento.

Shutterstock/Shutterstock Datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) indican que entre 2025 y 2026 se reportaron cerca de 14.900 casos de sarampión en la región. México registró más de 6.400 contagios, Canadá más de 5.400 y Estados Unidos más de 2.200 casos.

Los expertos sugieren mantener actualizado el esquema de vacunación contra la influenza estacional y la covid-19, especialmente para adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y viajeros que participarán en actividades masivas.

Las largas jornadas en aeropuertos, estadios y medios de transporte pueden favorecer la propagación de virus respiratorios, cuyos síntomas incluyen fiebre, tos, dolor muscular, congestión nasal y malestar general.

Además de los riesgos respiratorios, los especialistas alertan sobre posibles intoxicaciones alimentarias y enfermedades diarreicas agudas derivadas del consumo de alimentos contaminados o de cambios bruscos en la alimentación durante el viaje.

Además de los riesgos respiratorios, los especialistas alertan sobre posibles intoxicaciones alimentarias y enfermedades diarreicas agudas derivadas del consumo de alimentos contaminados o de cambios bruscos en la alimentación durante el viaje.

Por ello, recomiendan consumir alimentos en establecimientos autorizados, verificar el estado de conservación de los productos y mantener una adecuada higiene de manos.

Meta AI Colombianos en el Mundial 2026

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