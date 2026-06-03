Se lució. El defensor Daniel Rivera fue uno de los mejores jugadores de Junior en la victoria 3-0 ante Atlético Nacional, este martes, por el juego de ida de la final de la Liga-I.

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El zaguero marcó de buena forma a Alfredo Morelos y dijo que todo sigue abierto.

“Sabemos las características que tiene Alfredo, es un gran jugador, un gran goleador. Tiene una fuerza física impresionante. Es un jugador con una gran técnica. Lo analizamos bien, con jugadores que han estado junto a él. Gracias a Dios fue una buena noche. Aún falta, quedan 90 minutos y esperamos que se pueda manejar de la misma manera o hasta mejor”, destacó en rueda de prensa.

Sobre la jugada que protagonizó justamente ante el atacante cordobés dijo: “No he visto la jugada. También me quedó con lo del árbitro. Sacó una tarjeta amarilla, me permitió continuar en el campo. Me resbaló, es una situación fortuita. Es una situación que puede pasar en el juego y terminamos 11 contra 11”.

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El bogotano explicó que el estar concentrado es una de sus grandes virtudes.

“La concentración tiene que estar al 100% los 100 minutos, porque son delanteros que les dejas una y te cobran. No puede haber un solo segundo donde uno pestañee, esa ha sido la virtud de todos, porque todos pensamos en el colectivo y no en el yo”, apuntó.

Del mismo modo, el futbolista manifestó que la confianza ha sido clave en este remate de semestre.

“Va todo en la confianza que se tiene uno mismo, que genera el profe, los mismos compañeros. También es una responsabilidad muy grande, porque hay que cumplir, porque dejas una y te cobran. Me gusta asumir este tipo de responsabilidades, de retos. Le doy gracias a Dios porque la serie ante Rodallega me permitió hacer un buen trabajo. Si puedo aportar mi granito de arena para alzar la copa, que así sea”, destacó.

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Por último, Daniel Rivera afirmó que hay una competencia muy sana en la zaga defensiva del equipo.

“Hay una competencia muy sana entre todos nosotros, con Peña, con Lucas, con Pestaña y sabemos que el que juegue siempre lo hará de la mejor manera. El profe ha dado la posibilidad que jueguen todos y todos lo hemos hecho de una buena manera. Sabemos que el que esté dará el 100% por este escudo, por esta camiseta, porque nos apoyamos, alentamos, hay buen compañerismo. Agradecerles a todas las personas que asistieron, hicieron una fiesta acá, se hicieron sentir”, concluyó.