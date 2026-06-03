El proceso judicial que enfrenta Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente, Gustavo Petro, avanzó a una nueva fase luego de que este 2 de junio concluyera la etapa preparatoria de juicio.

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La decisión fue adoptada por el Juzgado Segundo Penal con funciones de conocimiento, tras un trámite que se desarrolló en menos de año y medio y en el que fueron revisadas más de dos millones de evidencias aportadas por la Fiscalía y la defensa.

Petro Burgos es procesado por los delitos de enriquecimiento ilícito de servidor público y lavado de activos. Con el cierre de esta fase, el expediente queda a la espera del juicio oral, última etapa antes de que se emita una decisión de fondo.

Sin embargo, el inicio de las audiencias dependerá de la resolución de más de 800 recursos de apelación relacionados con pruebas solicitadas por la Fiscalía, la defensa y el Ministerio Público. Estos recursos deberán ser estudiados por el Tribunal Superior de Barranquilla, trámite que podría extenderse durante varios meses.

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“El juzgado también, en un acto de justicia e imparcialidad, no fue terco y terminó reponiendo y reconociendo algunos yerros cometidos en la jurisprudencia, que hoy quedaron prácticamente enmendados, para que sea el honorable Tribunal, en sede de apelación, quien tenga la última palabra sobre todas esas solicitudes probatorias. Por ello, la instalación del juicio quedará a la espera de la decisión del Tribunal”, manifestó el juez Hugo Carbonó.

Entre los elementos probatorios que serán objeto de revisión por parte del Tribunal se encuentra la exclusión del interrogatorio realizado a Nicolás Petro tras su captura, así como una entrevista que concedió a un medio de comunicación en agosto de 2023. La fiscal Lucy Laborde solicitó que esta última prueba sea incorporada al proceso, argumentando que no estaba vinculada al principio de oportunidad que en su momento se buscó con el acusado.

“El rechazo de la entrevista que fuera efectuada por la revista Semana al señor Nicolás Fernando Petro Burgos, no hace parte del principio de oportunidad, toda vez que se realizó extraprocesalmente. Este fue un acto de liberalidad y no constituía parte del principio de oportunidad por parte de Nicolás Fernando Petro Burgos”, dijo la fiscal Laborde.

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Durante la audiencia más reciente, el juez también confirmó la exclusión del testimonio de Ricardo Roa, quien se desempeñó como gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. La solicitud había sido presentada por el abogado Alejandro Carranza, defensor del exdiputado del Atlántico.

Según el despacho judicial, la discusión central del proceso no está relacionada con la financiación de campañas políticas ni con la eventual participación de Nicolás Petro en actividades electorales, razón por la cual consideró que la declaración de Roa carece de pertinencia dentro del juicio.

“Pero el juzgado tiene que decir que en el presente proceso el tema aprobar no versa sobre la financiación de campañas presidenciales, ni sobre la participación del acusado en la misma. El escrito de acusación no se refiere a ello en los cargos. Si bien es cierto, menciona, lo hace de una manera muy generalizada sin que ese sea el tema a aprobar”, manifestó el juez.

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Además, el despacho mantuvo su decisión de no admitir como prueba la información suministrada por las aerolíneas Avianca y Wingo sobre los tiquetes adquiridos por Nicolás Petro entre 2018 y 2023. Aunque la defensa buscaba demostrar que el procesado no mantenía un estilo de vida ostentoso, el juez señaló que los documentos remitidos por las compañías fueron elaborados por particulares y no cuentan con presunción de autenticidad.

Finalmente, indicó que la defensa no acreditó que dichos documentos hubieran sido sometidos a procedimientos formales de autenticación, requisito necesario para su incorporación al juicio.