Una nueva decisión judicial marcó el proceso que enfrenta Nicolás Petro Burgos por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. El juez del caso ordenó compulsar copias disciplinarias contra el abogado defensor Alejandro Carranza para que se investigue una eventual obtención y uso irregular de material reservado dentro del expediente.

La determinación fue adoptada por el juez Hugo Carbonó durante una audiencia en la que resolvía recursos relacionados con las pruebas que harán parte del juicio oral. Según explicó el togado, inicialmente no había sido considerada una solicitud presentada por la Fiscalía, por lo que decidió pronunciarse sobre el tema para garantizar el principio de igualdad entre las partes.

“Por un error involuntario, no se había considerado la solicitud de la Fiscalía respecto de la defensa (...) en aras entonces del principio de igualdad, haciendo ese estudio serio y un poco detallado como lo sostiene la Corte Suprema de Justicia, el despacho dispone de compulsar copias disciplinarias contra el defensor doctor Alejandro Carranza”, manifestó el juez.

Carbonó indicó que la investigación deberá establecer si existió una obtención o utilización irregular de material que estaba sometido a reserva judicial. La decisión será remitida a la Sala Disciplinaria competente para que adelante las actuaciones correspondientes.

La controversia surgió luego de que la Fiscalía cuestionara el origen de un video presentado por la defensa durante las audiencias preparatorias. El ente acusador sostiene que el material correspondía a una diligencia reservada relacionada con la orden de captura de Nicolás Petro y que habría sido obtenido sin la autorización correspondiente.

Pese a la compulsa de copias, el juez mantuvo sin cambios el resto de sus decisiones dentro del proceso. Entre ellas, ratificó la exclusión de los interrogatorios rendidos por Nicolás Petro ante la Fiscalía, al considerar que fueron entregados en el marco de conversaciones encaminadas a un eventual principio de oportunidad que nunca se concretó, por lo que no podrán ser utilizados como prueba en el juicio.

De momento continúa el proceso judicial contra el exdiputado del Atlántico, cuyo juicio oral avanza mientras se define cuáles serán las pruebas y testimonios que podrán ser presentados ante el tribunal.