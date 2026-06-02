La Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) inició una investigación formal contra Jerónimo Martins Colombia S.A.S., empresa propietaria de Tiendas ARA, tras analizar más de 2.000 quejas de consumidores y recopilar información mediante visitas de inspección realizadas por la autoridad.

Dicha decisión se adoptó luego de identificar posibles incumplimientos a las normas de protección al consumidor en diferentes aspectos de la operación comercial de la cadena de descuentos.

Ante ello, Tiendas Ara manifestó en un comunicado que “respetamos profundamente la labor de la Superintendencia de Industria y Comercio y atenderemos el proceso de formulación de cargos notificado con rigor, transparencia y dentro de los términos legales correspondientes”.

Añadieron que la formulación de un pliego de cargos constituye una etapa inicial de la actuación administrativa y no una decisión definitiva sobre la existencia de infracciones.

“La compañía ejercerá su derecho de defensa, aportará la información pertinente y continuará colaborando con la autoridad como ha sido su práctica”, manifestaron desde Tiendas Ara.

Agregan: “Como parte de nuestra operación, mantenemos y reforzamos de manera permanente nuestros procesos de atención al cliente, información de precios, aplicación de promociones, medios de pago y gestión de garantías, con el fin de asegurar una experiencia de compra clara, confiable y consistente en nuestras tiendas”.

“Lamentamos cualquier situación que haya podido generar inconvenientes a nuestros clientes. Cada caso reportado es atendido a través de nuestros canales de servicio, buscando soluciones oportunas y conforme a la ley. Tiendas Ara reafirma su compromiso con más de un millón de consumidores colombianos que nos eligen cada día, a través de una propuesta de valor centrada en democratizar el acceso a la alimentación, asegurar el cumplimiento de la normativa vigente y fortalecer de manera continua sus operaciones en el país”, socializaron.

Según la SIC, uno de los puntos que motivó la apertura de la investigación está relacionado con presuntos dobles cobros en pagos electrónicos.

En ese sentido, se reveló que entre febrero y julio de 2024 se recibieron 825 quejas de clientes que reportaron cobros repetidos al utilizar códigos QR y otros medios de pago digitales.

Acto seguido, la Superindustria señaló que, en algunos casos, los usuarios habrían tenido que realizar un segundo pago para completar la transacción.