El panorama tributario para millones de hogares en Colombia experimentará un giro importante. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) advirtió que los ciudadanos que reciben remesas desde el exterior deberán cumplir con la obligación de declarar renta en 2026, siempre y cuando superen los límites financieros fijados por la ley.

Esta medida impacta directamente a un grueso sector de la población, considerando que actualmente cerca de 9,6 millones de personas en el país dependen parcial o totalmente de estos recursos económicos para su sustento.

Según explicó la entidad, el flujo de dinero enviado por los trabajadores en el extranjero ha alcanzado niveles nunca antes vistos en la economía local. Durante el año 2025, las remesas que ingresaron a Colombia marcaron un récord histórico al situarse en 13.098 millones de dólares.

Esta tendencia de crecimiento se ha mantenido firme a inicios de 2026, periodo en el cual solo el primer trimestre acumuló la suma de 3.346 millones de dólares. Ante este masivo movimiento de capitales, la autoridad tributaria ha decidido poner la lupa sobre los destinatarios de estos fondos para garantizar el cumplimiento de las normativas fiscales vigentes.

Si cumple con alguna de las siguientes condiciones tendrá que declarar renta ante la DIAN

Para determinar qué ciudadanos deben presentar su declaración de renta, la Dian definió cinco condiciones o escenarios puntuales basados en la actividad financiera de los contribuyentes. Las causales que activan esta obligación incluyen:

Superar consignaciones anuales: registrar movimientos o depósitos bancarios que excedan los 69,7 millones de pesos al año.

registrar movimientos o depósitos bancarios que excedan los al año. Patrimonio elevado: poseer bienes o un patrimonio total superior a los 224 millones de pesos .

poseer bienes o un patrimonio total superior a los . Altos niveles de consumo: realizar compras o consumos elevados a través de tarjetas de crédito u otros medios de pago.

realizar compras o consumos elevados a través de tarjetas de crédito u otros medios de pago. Origen de los fondos: recibir dinero de familiares no directos o de terceras personas.

recibir dinero de familiares no directos o de terceras personas. Otras obligaciones previas: estar sujeto a declarar renta debido a distintas razones de índole tributaria.

Ahora bien, para aclarar, la DIAN dio a conocer que los giros enviados por familiares cercanos no generan necesariamente el pago de un impuesto; sin embargo, existe la obligación estricta de reportarlos ante la entidad si los montos totales sobrepasan los topes estipulados.