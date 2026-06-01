Una cuenta de Instagram asociada a la administración del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, fue hackeada y utilizada para difundir mensajes falsos generados con inteligencia artificial.

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Esto lo informó el portal TMZ y señaló que la cuenta afectada, identificada como @obamawhitehouse, publicó contenido no autorizado, incluyendo una imagen creada con inteligencia artificial acompañada del mensaje: “La Casa Blanca está bajo el control de los chiítas”.

X @thehockey Instagram de Obama

La publicación llamó rápidamente la atención de usuarios y medios internacionales.

Hasta el momento, los responsables de la cuenta no han emitido un comunicado oficial sobre el incidente. Además, el perfil permanecía inactivo desde 2017, año en que finalizó la administración de Obama.

En julio de 2020, varias cuentas verificadas de figuras públicas fueron hackeadas simultáneamente en X.

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Entre las personalidades afectadas estuvieron Barack Obama, Elon Musk, Bill Gates, Joe Biden y Kanye West. Los ciberdelincuentes utilizaron los perfiles para promover una estafa relacionada con criptomonedas, prometiendo supuestos pagos en bitcoin a quienes enviaran dinero.

En aquel momento, el FBI confirmó que estaba investigando el incidente y advirtió a los usuarios sobre posibles fraudes.

“Aconsejamos al público que no caiga víctima de esta estafa enviando criptomonedas o dinero en relación con este incidente”, señaló la agencia federal estadounidense.

Los sistemas vinculados a la Casa Blanca también han sido blanco de ataques informáticos en el pasado. En 2014, informes de prensa revelaron que presuntos hackers vinculados al gobierno ruso lograron acceder a algunos sistemas informáticos no clasificados de la residencia presidencial estadounidense.

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Las autoridades estadounidenses no han revelado quién estaría detrás del reciente ataque ni si existe una investigación formal en curso sobre la vulneración de la cuenta vinculada a la Casa Blanca de Obama.