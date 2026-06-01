El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que el diálogo de paz con Irán continúa a “un ritmo acelerado” después de que medios estatales iraníes anunciaran la paralización de las conversaciones debido a los ataques israelíes contra el Líbano.

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“Las conversaciones con la República Islámica de Irán continúan a un ritmo acelerado”, escribió Trump en su red Truth Social.

Preguntado horas antes por las informaciones sobre la interrupción en las negociaciones, mediadas por Pakistán, Trump afirmó en una entrevista telefónica con NBC News: “No nos han informado de eso”.

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En otra conversación, esta vez con la cadena CNBC, el presidente restó importancia a un eventual fin de las negociaciones. “Realmente no me importa. Me da completamente igual”, aseguró.

Trump subrayó que una pausa en el diálogo no implica la ruptura de la frágil tregua en el conflicto en el que participan EE. UU. e Israel, amenazada por nuevas rondas de ataques estadounidenses e iraníes.

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“Eso no significa que vayamos a ir y empezar a lanzar bombas por todas partes”, advirtió el presidente, quien adelantó que mantendrán el bloqueo naval frente a las costas iraníes con el que buscan presionar a Teherán, que como represalia mantiene interrumpido el tráfico en el estratégico estrecho de Ormuz.

El equipo negociador de Irán anunció este lunes que suspendía “las conversaciones y el intercambio de mensajes (con Estados Unidos) a través de un mediador dado que el régimen sionista sigue cometiendo crímenes en el Líbano”, según la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní.

Teherán insiste en que el alto el fuego en vigor con Washington desde el 8 de abril incluye el Líbano, país bajo duros ataques por parte de Israel.

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En un mensaje anterior en Truth, Trump aseguró este lunes que el grupo chií Hizbulá se ha comprometido a detener los ataques contra territorio israelí y que, a cambio, Israel frenará la ofensiva militar en el Líbano.

La semana pasada, la Casa Blanca informó deque ambas partes habían llegado a un preacuerdo de paz, solo pendientes de la aprobación del presidente estadounidense, quien dijo que se reuniría con su equipo para tomar una decisión final que no ha anunciado aún.