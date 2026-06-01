Los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, en los que el candidato Abelardo De la Espriella, de Defensores de la Patria (43,74 %) e Iván Cepeda (40,90 %), avanzaron a segunda vuelta, también interesa a nivel internacional.

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A continuación los principales titulares de algunos de los medios de comunicación más importantes del mundo respecto a las elecciones presidenciales en Colombia.

El diario británico The Economist tituló en su portal web: “Las cruciales y polarizadas elecciones de Colombia no podrían estar más reñidas”, y agregó: “Un populista seguidor de Trump está ascendiendo rápidamente”.

The Economist

Por su parte, el New York Time, publicó: “Un candidato de extrema derecha, ajeno al sistema, avanza en las tensas elecciones presidenciales de Colombia”. Describió en la misma nota: “El candidato forzó una segunda vuelta el domingo, lo que podría augurar otro avance para la ola de derecha que recorre América Latina”.

New York Time

Asimismo, El País de España dedicó en su sección de Colombia a varios análisis sobre los resultados de la primera vuelta.

El País

“Un radical de la derecha irrumpe en la segunda vuelta electoral de Colombia, sacudiendo al establishment político”, tituló por su lado The Wall Street Journal.

Thw Wall Street Journal

El Clarín, de Argentina, también destacó la victoria y el avance de Abelardo De la Espriella a segunda vuelta: "Elecciones en Colombia: el ultraderechista Abelardo de la Espriella se impuso al oficialista Iván Cepeda, pero habrá balotaje".