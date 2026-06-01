El abogado y candidato presidencial Abelardo De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, aseguró que el presidente Gustavo Petro quiere “desconocer” los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales con el objetivo de “perpetuarse en el poder”.

De acuerdo con el aspirante al solio de Bolívar, el senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, es un “bandido aliado de narcoterroristas”.

“El golpista de Petro quiere perpetuarse en el poder desconociendo la voluntad del pueblo colombiano. Por eso invita a romper las normas electorales. Por eso quiere hacerle campaña a su marioneta, el impedido de Iván Cepeda”, advirtió.

Luego agregó: “Petro quiere desestabilizar el país y sacar sus hordas para incendiar a Colombia”.

En este sentido, De la Espriella pidió: “Que los Estados Unidos y los países democráticos vigilen esta segunda vuelta. Yo estaré al frente de esta batalla para defender esta democracia”.

“Estoy listo para una segunda vuelta. La historia definitiva la terminaremos de escribir el 20 de junio. Gracias a mi equipo de seguridad y de trabajo, a mi estratega y hermano Carlos Suarez”, manifestó.

Durante su intervención, juró proteger la Constitución del 91 “con extrema coherencia”.

“No como el heredero de Petro que promueve una constituyente para dinamitar nuestra democracia. Quieren llevar a Colombia al abismo de una ideología que ha fracasado en cada latitud donde se ha aplicado”, destacó el candidato.

Añadió: “Que puede ofrecerle a Colombia un tipo que se crio en la Unión Soviética, que nunca ha creado un puesto de trabajo. Es un tipo con ideas del siglo pasado. Esa opción de la patria oscura, de la continuidad de las sombras. Su única propuesta y obsesión es convocarnos a una Constituyente y sentarnos en mesas con bandidos”.