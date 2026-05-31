BOGOTÁ. El general de la Policía, Oscar Rico, gerente del Plan Democracia, reportó este domingo normalidad en el orden público del país cerca del cierre de las elecciones presidenciales de primera vuelta.

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“Hasta el momento, la jornada electoral se desarrolla con total normalidad, sin reportarse alteraciones que afecten el orden público o la seguridad ciudadana en el territorio nacional”, dijo el alto oficial.

JOHNY OLIVARES/Jhony Olivares Rodriguez En la Institución Educativa Marie Poussepein, los ciudadanos llegaron temprano a ejercer su derecho al voto

Como acciones destacadas de la Policía Nacional frente a delitos electorales, indicó que se tiene la captura de 5 personas en Popayán, detenidas en flagrancia con dinero en efectivo, material publicitario y elementos que sugerían presuntos delitos electorales.

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Así mismo, la captura en Valledupar de un jurado de votación tras votar en dos mesas diferentes, incurriendo en el delito de voto fraudulento.

JOHNY OLIVARES/Jhony Olivares Rodriguez Los barranquilleros cumplieron con su deber democrático al salir a ejercer su derecho al voto.

De igual modo, se presenta una captura por constreñimiento al elector de una persona que intentaba influir indebidamente en la decisión de voto de los ciudadanos.

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“La Policía mantiene desplegado el Plan Cazador en todos los puestos de votación para verificar antecedentes y ejecutar órdenes judiciales vigentes, garantizando así la protección de la democracia y la seguridad del proceso electoral”, concluyó el general Rico.