En medio de las elecciones de este domingo, el expresidente Álvaro Uribe Vélez reiteró su respaldo a la candidata presidencial Paloma Valencia y exaltó sus cualidades de liderazgo, su trayectoria política y su papel como una de las principales voces de oposición al gobierno de Gustavo Petro.

Desde el municipio de Rionegro, Antioquia, donde acompañó a Valencia antes de ejercer su derecho al voto, el exmandatario aseguró que la aspirante del Centro Democrático reúne las condiciones necesarias para asumir la conducción del país en un momento que calificó como decisivo para Colombia.

“Paloma, su firmeza está probada. Su vida y su trayectoria son transparencia. En todos los momentos de oposición a este gobierno ha estado en la defensa de la Constitución y de las instituciones. Tiene toda la sensibilidad social para aplicar el Estado Social de Derecho y todo el compromiso con la defensa de la iniciativa privada y de la participación de los ciudadanos en la vida nacional”, manifestó Uribe.

El exjefe de Estado señaló además que la senadora representa una alternativa enfocada en la recuperación de la seguridad, la estabilidad institucional y el fortalecimiento de las libertades económicas, temas que, según dijo, son prioritarios para buena parte del electorado colombiano.

Las declaraciones se produjeron durante una jornada en la que ambos líderes compartieron actividades en Rionegro antes de que la candidata se desplazara a Bogotá para depositar su voto.

Por su parte, Valencia agradeció el respaldo recibido por parte del fundador del Centro Democrático y destacó el significado que ha tenido para ella contar con su acompañamiento durante la campaña presidencial.

“El mayor honor de mi vida ha sido ser candidata de este partido y estar acompañada del presidente Uribe. Para millones de colombianos representa la certeza de que sí se puede gobernar bien”, afirmó.

La candidata también hizo un llamado a los ciudadanos para participar masivamente en las urnas y aseguró que el país enfrenta una elección determinante para su futuro.

“Tengo mucha fe en que los colombianos vamos a votar con la luz de Dios iluminando nuestros corazones. Colombia merece más. Este es un país que en los momentos difíciles siempre se pone en pie y siempre escoge los valores, la moralidad, el futuro y el trabajo”, sostuvo.

Valencia aprovechó además para reiterar su compromiso con una agenda centrada en la seguridad, el crecimiento económico y la generación de oportunidades, al tiempo que invitó a los colombianos a acudir a las urnas.

“Colombia puede más. Los colombianos somos capaces de tener un país seguro, un país equitativo y un país con oportunidades para todos. Hoy es el momento. Tu voto cuenta para definir el futuro de Colombia”, concluyó.