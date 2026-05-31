El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, informó en la mañana de este domingo que actualmente se encuentran instaladas más de 122.000 mesas de votación en todo el territorio nacional, cerca de 20.000 más que en las elecciones presidenciales realizadas hace cuatro años, lo que representa un incremento superior al 20 % en la capacidad instalada para atender a los más de 41 millones de ciudadanos habilitados para votar.

En este sentido, reportó que la única novedad registrada durante las primeras horas de la jornada se presentó en el corregimiento de Punta de Ocaidó, en el municipio de Urrao, Antioquia, donde las condiciones climáticas retrasaron temporalmente el transporte aéreo del material electoral.

No obstante, la situación fue superada oportunamente y se garantizó la instalación del proceso para que los ciudadanos pudieran ejercer su derecho al voto.

De acuerdo con las autoridades, en el primer balance de la jornada, URIEL reportó 403 denuncias ciudadanas por posibles irregularidades electorales, las cuales están siendo verificadas y trasladadas a las autoridades competentes para su atención.

Por su parte. durante el PMU, el ministro de Defensa Nacional presentó el balance de seguridad dispuesto para la jornada electoral e informó que el Gobierno Nacional desplegó más de 408.000 integrantes de la Fuerza Pública, apoyados por más de 300 aeronaves, drones, sistemas antidrones, blindados y demás capacidades operacionales para garantizar unas elecciones libres, seguras y transparentes en todo el territorio nacional.

El alto funcionario reiteró que la seguridad de la jornada es el resultado de la articulación institucional y del compromiso de las Fuerzas Militares y de Policía con la defensa de la democracia y la protección de los ciudadanos.