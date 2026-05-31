El candidato vicepresidencial Leonardo Huerta, fórmula de Claudia López, ejerció su derecho al voto en la ciudad de Pereira, desde donde invitó a todos los ciudadanos a participar masivamente en las urnas y a vivir esta jornada electoral con tranquilidad, respeto y espíritu democrático.

Huerta destacó que este día representa una oportunidad para que los ciudadanos expresen libremente sus convicciones y definan el rumbo del país a través de las ideas.

“Hoy gana Colombia cuando cada ciudadano sale a votar de manera libre, consciente y en paz. Independientemente de las preferencias políticas, este es un día para fortalecer nuestra democracia y para demostrar que las diferencias pueden tramitarse mediante el voto y no mediante la confrontación”, afirmó la fórmula vicepresidencial de Claudia López.

Renglón seguido, hizo un llamado a la serenidad durante toda la jornada electoral y pidió a los distintos sectores políticos, autoridades, observadores y ciudadanos actuar con responsabilidad y respeto por los resultados que expresen las urnas.

Huerta recordó que su campaña, que inició hace un año con la recolección de firmas, ha estado fundamentada en la construcción de consensos, la defensa de la educación como motor de transformación social, el fortalecimiento de las regiones, la generación de oportunidades para los jóvenes, el impulso al empleo y la necesidad de recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas.

“En estos últimos meses, junto con Claudia López, hemos recorrido cada región del país invitando a que los ciudadanos voten por quienes representan sus ideas, llevando un mensaje de esperanza, unidad y futuro. Hoy los ciudadanos tienen la oportunidad de respaldar con su voto las ideas y propuestas que consideran mejores para Colombia. Ese es el verdadero valor de la democracia”, puntualizó Huerta.