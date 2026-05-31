Con la instalación de las elecciones presidenciales se dio inicio a la jornada electoral en la que hay habilitados más de 41 millones de colombianos para escoger al jefe de Estado de que comandará el país por los próximos cuatro años.

08:20 a.m. Vota el presidente Gustavo Petro

Luego de haber instalado los comicios, el saliente presidente Gustavo Petro sufragó en la la Plazoleta Mosquera, ubicada en el Capitolio Nacional, en compañía de su hija menor, Antonella.

Senado de la República

08:00 a.m. Autoridades nacionales instalan las elecciones

El registrador nacional, Hernán Penagos, en compañía del presidente Gustavo Petro, la defensora del Pueblo, Iris Marín; el procurador, Gregorio Eljach Pacheco; el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, entre otras autoridades dejaron instaladas las elecciones presidenciales.