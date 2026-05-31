El registrador Hernán Penagos instaló este domingo 31 de mayo a las 8 de la mañana las elecciones presidenciales 2026-2030 de primera vuelta.

“Todo dispuesto para que 41 millones 420 mil personas salgan a votar con entusiasmo y le demuestren al mundo cómo se resuelven pacíficamente las diferencias políticas”, indicó el jefe de la Organización Electoral desde la Plaza de Bolívar, acompañado de las maximas autoridades estatales.

“Se declaran abiertas las elecciones para presidente de la República en todo el territorio de la república de Colombia”, anunció Penagos.

Agregó el funcionario que “el proceso electoral colombiano es un proceso ampliamente ciudadano, 860 mil jurados que atienden a la ciudadanía, testigos electorales que cubren el 98% de las mesas de votación de Colombia, participan 9.300 jueces y notarios que declaran los resultados en cada uno de los rincones de Colombia”.

Por lo que concluyó con un mensaje al presidente Gustavo Petro, quien ha cuestionado en varias ocasiones la transparencia de los comicios en lo que tiene que ver con los softwares: “Están dadas todas las garantías para que la ciudadanía vote libre pero también para que tenga, presidente, absoluta tranquilidad de los resultados”.

Cortesía Registraduría

Previamente, el jefe de Estado invitó “a toda la ciudadanía de Colombia a votar, porque se define el destino de cada uno de ellos y de su país por los próximos cuatro años”.

“Este derecho al voto debe ser libre y transparente, y esto implica que su voto es de acuerdo a sus convicciones, análisis, deseos, y no puede ser interferido por presiones ajenas, eso significa que donde ofrezcan dinero, se presione a votar por alguien o un empleador diga que se echa al trabajador, se cometen es delitos”.

Acto seguido, le pidió a Penagos “señor registrador le solicito que se empiece el proceso por el cual el Estado sea propietario del software de escrutinios como ordena el Consejo de Estado y esto implica que hay que cuidar el voto, una vez terminadas las elecciones, cuidar que el voto se refleje con exactitud en las comisiones escrutadoras, y los invito también a todos por cientos de miles a cuidar mesa por mesa y voto por voto”.

Entre tanto, el procurador Gregorio Eljach Pacheco anunció en su intervención que “aquí se hacen las cosas como la ley ordena y por eso voy a cumplir la orden del Consejo de Estado para vigilar a los funcionarios públicos, hasta ahora el procurador no puede decir que en el Ejecutivo hay una conducta que no corresponde, para eso está la Comisión de Acusacion de la Cámara”.