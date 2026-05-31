Este domingo 31 de mayo, al igual que en el resto del territorio nacional, los atlanticenses acuden a las urnas en medio de una de las jornadas electorales más decisivas de los últimos años.

En esta contienda, el voto de los habitantes de la región Caribe se ha transformado en un factor absolutamente determinante para definir el futuro de la República, situando a los 8.804.283 electores habilitados en esta parte del norte del país en el centro de la agenda política nacional.

Con un potencial electoral de 2.129.515 ciudadanos aptos para sufragar, el departamento del Atlántico se consolida como la zona con mayor censo de la región, disponiendo un total de 6.190 mesas de votación distribuidas en 345 puestos a lo largo de sus 23 municipios.

Como era de esperarse, Barranquilla y su área metropolitana registran la mayor concentración de sufragantes, una realidad que motivó a las administraciones distrital y departamental a implementar rigurosos esquemas de seguridad y monitoreo tecnológico para blindar las garantías democráticas.

Siga en este reporte minuto a minuto el desarrollo de la jornada, el estado del orden público y los operativos desplegados en la capital del Atlántico.

07:00 a. m. | Abren las urnas bajo un plan especial de vigilancia y control distrital

Desde la Plaza de La Paz en la ciudad de Barranquilla, el gobernador Eduardo Verano, en conjunto con los diferentes organismos de control, hizo la instalación oficial de las elecciones presidenciales 2026 en el departamento del Atlántico.

Durante el transcurso de la jornada, más de 2 millones de personas estarán habilitadas para ejercer su derecho al voto en las urnas.

En ese sentido, el mandatario departamental indicó que se hicieron cerca de 23 comités de seguimiento electoral para garantizar la transparencia en los comicios.

“No hay absolutamente nada que temer, hemos estudiado y hecho todos los preparativos necesarios para que se lleve a cabo esta fiesta democrática”, declaró.

Puso de presente: “También se realizaron 8 comités de seguridad para brindar el acompañamiento necesario a cada uno de los puestos de votación en el departamento”.

Por otro lado, Verano hizo la invitación a todos los atlanticenses a ejercer su derecho al voto en las urnas.

A su turno, Daniel Barrios, delegado de la Registraduría Nacional, comentó que se espera una jornada tranquila en todos los sectores del departamento.

“Está todo garantizado. Estuvimos ultimando detalles estos últimos días y hay dispositivos y logística preparada para atender cualquier requerimiento en esta jornada”, dijo.

Mientras tanto, el personero distrital, Miguel Álzate, expuso que están identificadas zonas en la ciudad que presentan mayor riesgo de posibles inconvenientes.

“Realizamos mesas de trabajo donde identificamos más de 10 zonas vulnerables donde se pueden presentar alteraciones pero esperamos que todo salga bien y hacemos vigilancia constante”, comentó.

06:50 a. m. | Más de dos mil uniformados blindan los puestos de votación en Barranquilla

Las autoridades distritales confirmaron que se encuentra plenamente operativo el dispositivo de seguridad especial en Barranquilla. Un total de 2.100 uniformados de la Policía Nacional fueron desplegados tanto en sectores estratégicos de la capital como en los recintos electorales.

De los 164 puestos de votación habilitados en el Distrito, el esquema de vigilancia se distribuyó de la siguiente manera:

163 puestos de votación cuentan con el acompañamiento presencial de la Policía Nacional.

cuentan con el acompañamiento presencial de la Policía Nacional. 1 puesto de votación recibe el resguardo y acompañamiento por parte de personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).

06:45 a. m. | Activación del PMU distrital y departamental

Desde bien temprano este domingo, la Gobernación del Atlántico instaló de manera formal el Puesto de Mando Unificado (PMU) con el fin de vigilar de cerca las elecciones presidenciales en todo el territorio departamental y mantener una articulación directa con el resto del país.

El acto institucional contó con la asistencia del brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, y del secretario del Interior del Atlántico, José Antonio Luque Gerosa.

Al dar apertura a la jornada de supervisión, la Gobernación del Atlántico manifestó: “Instalamos el Puesto de Mando Unificado (PMU) para las elecciones presidenciales en el Atlántico. Articulamos capacidades institucionales y de seguridad que nos permitan garantizar una jornada democrática tranquila y transparente para todos los atlanticenses”.

Con la mira puesta en el núcleo urbano con mayor caudal de votantes, la Alcaldía de Barranquilla también instaló su PMU en el mismo acto.

A través de esta central, la administración distrital supervisará de forma continua y en tiempo real el desarrollo del dispositivo logístico y de orden público. Este espacio técnico está diseñado para coordinar las capacidades locales y permitir la atención oportuna ante cualquier contingencia que pudiera presentarse durante la jornada democrática en las distintas localidades de la ciudad.