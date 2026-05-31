El presidente Gustavo Petro, acompañado de su hija Antonella y varios de sus ministros y funcionarios, sufragó este domingo en las elecciones presidenciales de primera vuelta en el Congreso de la República, donde lo hacen las principales autoridades estatales del país, mostró su tarjetón marcado y le pidió a los ciudadanos llevar su propio esfero a las mesas de votación.

Destacó el mandatario que esta jornada electoral reafirma la fortaleza de la democracia colombiana y señaló que la decisión que hoy toman millones de ciudadanos definirá el rumbo del país durante los próximos cuatro años, al tiempo que reiteró su compromiso con el respeto a las reglas democráticas y la voluntad popular expresada en las urnas.

Hizo además un llamado a avanzar hacia un sistema electoral con herramientas tecnológicas desarrolladas y administradas por el Estado colombiano, y recordó la existencia de una sentencia del Consejo de Estado sobre la propiedad estatal de los softwares electorales y solicitó iniciar las acciones necesarias para su cumplimiento una vez finalice la jornada electoral.

“Mi voto, como cualquier otro voto de cualquier ciudadana o ciudadano, es una indicación, un mandato que se entrega desde la población misma a quien vaya a dirigir a Colombia, hombre o mujer, los próximos cuatro años sucediendo a mi gobierno”, expresó Petro Urrego.