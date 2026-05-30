Tras los cuestionamientos formulados por el presidente Gustavo Petro sobre las garantías tecnológicas del proceso electoral, la Registraduría Nacional respondió que “el código hash sigue vigente”, por lo que sí hay seguridad de las actas electorales.

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Esto debido a que el jefe de Estado, a través de un mensaje en su cuenta de X, le preguntó al registrador nacional, Hernán Penagos, por la supuesta eliminación de mecanismos de seguridad que protegen la información electoral.

Todo surgió después de una publicación de la senadora Aída Avella, quien aseguró que funcionarios de la Registraduría les habían informado sobre la eliminación de herramientas como la estampilla de tiempo y el denominado “candado hash”, mecanismos utilizados para garantizar la trazabilidad e integridad de los documentos digitales relacionados con las elecciones.

Ante la controversia, Petro cuestionó públicamente al registrador: “¿Por qué mecanismo usted ha reemplazado el llamado candado Hash que impide que los datos se puedan alterar?”.

Señor registrador; ¿por qué mecanismo usted ha reemplazado el llamado "candado Hash" que impide que los datos del escrutinio se puedan alterar? https://t.co/K0ykZaNpxI — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 29, 2026

Penagos le respondió, a través de la cuenta oficial de X de la Registraduría que: “Señor Presidente @petrogustavo La publicación de la senadora Avella se refiere al proceso de digitalización de las actas y no al proceso de escrutinio, lo cual conviene aclarar: - La publicación de las actas E-14 en la página web de la Registraduría incluye la trazabilidad de toda la información sobre la fecha y hora de publicación, que es conocida por las organizaciones políticas".

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De igual manera, la Registraduría afirmó que: “El código hash, utilizado para garantizar la integridad de los documentos publicados, está integrado en el nombre del archivo cuando se descarga la imagen de cada uno de los 122.016 centros de votación desde el visor ciudadano. - Cada uno de los 122.016 centros de votación está identificado por un código QR y un código de barras que se puede verificar en la imagen descargada”.