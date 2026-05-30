A seis días del inicio de la edición 64 de la Feria Nacional de la Ganadería 2026, la denominada Feria de Todos ya comienza a marcar tendencia entre los cordobeses y a posicionarse como uno de los temas de conversación más relevantes del momento.

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Las actividades de preferia han tenido gran acogida ciudadana, en pocos días más de tres mil personas visitaron las macrofiguras instaladas en la Avenida Primera y en diferentes centros comerciales de Montería, convirtiéndolas en puntos de encuentro para familias, jóvenes y visitantes.

Gobernación de Córdoba

La tendencia también se refleja en el entorno digital. De acuerdo con la información entregada por la gobernación de Córdoba, organizadora del evento, la estrategia de promoción de la Feria de Todos ha logrado un alcance superior a cuatro millones de personas, además de generar 150 mil interacciones, 13.200 compartidos y más de 80.552 reacciones positivas, demostrando el alto nivel de interés que despierta la fiesta más importante del departamento de Córdoba.

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Además, el comportamiento de la conversación ha sido ampliamente positivo. Los usuarios destacan el valor cultural del evento, la importancia de preservar las tradiciones y la oportunidad que representa para mostrarle al país la riqueza histórica, artística y productiva de Córdoba.