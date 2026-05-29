La Secretaría de Tránsito de Montería informó que ya fueron superadas las afectaciones presentadas en diferentes intersecciones semafóricas de la ciudad como consecuencia de las descargas eléctricas y las fluctuaciones en la red de energía registradas durante las recientes tormentas eléctricas.

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Gracias al trabajo continuo del equipo técnico fueron restablecidos los sistemas semafóricos en sectores como la calle 24 con carreras 4, 5 y 6; calle 62B con Circunvalar; calle 64 con Circunvalar; calle 41 con carreras 7 y 8, entre otros puntos que habían presentado fallas operativas.

Actualmente, la única intersección que continúa en proceso de recuperación es la ubicada en el sector de Los Garzones, donde una descarga eléctrica ocasionó daños en módulos principales de potencia del sistema semafórico.

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La secretaria de Tránsito, María Fernanda López, explicó que los trabajos de reparación avanzan conforme a lo programado y que se espera restablecer completamente el funcionamiento de esta intersección durante la noche de este viernes 29 de mayo.

“Desde que se presentaron las afectaciones desplegamos todo nuestro equipo técnico para atender cada uno de los puntos impactados. Hoy podemos informar que la totalidad de las intersecciones ya fueron recuperadas, excepto Los Garzones, donde culminaremos las labores esta misma noche para dejar nuevamente en operación el sistema”, señaló la funcionaria.