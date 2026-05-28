La gobernación de Córdoba, a través de la Secretaría de Desarrollo de la Salud, declaró alerta amarilla hospitalaria en todo el departamento con motivo de las elecciones de Presidente y Vicepresidente de la República que se realizarán este domingo 31 de mayo.

Lea también: Gobernación de Córdoba plantea financiar el 50 % de la nueva sede de la Unicórdoba en Tierralta

La medida fue adoptada mediante la Resolución No. 00286 del 26 de mayo de 2026 y busca garantizar la adecuada prestación de los servicios de salud antes, durante y después de la jornada democrática, ante cualquier eventualidad que pueda presentarse en el departamento.

La alerta iniciará a las 6:00 p.m. de este viernes 29 de mayo y se extenderá hasta las 6:00 p.m. del lunes 1 de junio de 2026. En caso de presentarse una segunda vuelta presidencial, la medida se activará nuevamente en las fechas correspondientes.

Lea: Al pago del impuesto vehicular con descuentos en Córdoba le quedan pocos días

Durante este período, las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) deberán activar sus Planes Hospitalarios de Emergencia y fortalecer la capacidad de respuesta ante posibles situaciones derivadas de eventos masivos, accidentes, alteraciones del orden público, inundaciones, emergencias sanitarias o cualquier otra situación que afecte la salud de la población.

Asimismo, el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) realizará seguimiento permanente a la operatividad de la red hospitalaria y al sistema de referencia y contrarreferencia en el departamento.

Leer más: Cocina Sin Límites: emprendimiento de jóvenes con discapacidad que transforma vidas en Córdoba

“Queremos que Córdoba viva esta jornada democrática con tranquilidad y con un sistema de salud preparado para responder ante cualquier situación que pueda presentarse. La articulación entre las IPS, el CRUE y los organismos de emergencia será fundamental durante estos días”, expresó la funcionaria.

La Secretaría de Desarrollo de la Salud reiteró el llamado a las instituciones de salud públicas y privadas a mantener activos sus protocolos de contingencia y reportar de manera inmediata cualquier novedad que pueda comprometer la atención en salud o la infraestructura hospitalaria del departamento.