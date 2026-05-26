Las directivas de la Universidad de Córdoba se reunieron con rectores de las escuelas normales del departamento para reactivar los convenios que le permitirán a los normalistas acceder a esta alma máter y formarse como profesionales, homologándole lo cursado en el ciclo de formación complementaria.

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Jáder Manuel Torres Argumedo, rector de la Normal Superior de Montería y presidente de la Asociación Nacional de Escuelas Normales Superiores de Colombia, manifestó que “lo que buscamos es reactivar el convenio interinstitucional con la Universidad de Córdoba que le va a facilitar el tránsito armónico de los estudiantes que terminan el ciclo de formación complementaria en las escuelas normales a las licenciaturas que oferta la Universidad de Córdoba”.

“Es un tránsito diferenciado que le va a permitir a nuestros estudiantes homologar los saberes, las prácticas, las investigaciones que se hacen en las escuelas normales con lo que hace en las distintas licenciaturas”, agregó.

Unicórdoba

Por su parte, el vicerrector académico de Unicórdoba, Óscar Arizmendi Martínez, manifestó que “la universidad ha hecho ajustes al reglamento académico estudiantil para permitir el ingreso de los normalistas en condiciones excepcionales”.

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Estas acciones de Unicórdoba están alineadas con los propósitos que ha tenido la administración del rector Jairo Torres Oviedo, en el sentido de poner la universidad al servicio de la sociedad cordobesa y de apostarle a la transformación de vidas a través de la educación.