El Gobierno nacional a través del Ministerio de Educación, con asistencia técnica de Findeter, avanza en la construcción de un nuevo bloque para el programa de Arquitectura de la Universidad de La Guajira, en Riohacha, su capital.

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Con una inversión de más de $50.000 millones, el proyecto se desarrolla en dos etapas; la primera etapa, que ya finalizó, comprendió la revisión, complementación y ajuste de los estudios y diseños de los bloques IX y X, elaborados por la universidad.

En la fase de obra se lleva a cabo la construcción del bloque IX, destinado al programa de Arquitectura. El proyecto avanza en más de un 25% con la ejecución de la estructura de los cuatro pisos, estructura de cubierta, instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, de red contra incendios, aire acondicionado, y levante de mampostería, como actividades más significativas.

La nueva infraestructura incluye 17 aulas convencionales, cuatro aulas de diseño, cuatro talleres de maqueta, un auditorio y tres aulas de informática, entre otros espacios, que garantizan el derecho a una educación de calidad para todos los colombianos.

Con estas instalaciones se ampliarán en 2.540 los cupos disponibles para estudiantes de la región, de los cuales 889 corresponden al bloque IX en ejecución, mejorando sustancialmente las oportunidades de acceso a la educación superior, como una etapa clave para la consolidación de procesos de formación educativa completos.

Esta obra representa un paso clave en la dignificación de las condiciones básicas para una educación de calidad y le apunta a la construcción de espacios en donde se fomente el diálogo y la participación.