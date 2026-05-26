Mediante una operación de alta precisión y complejidad denominada “Pompeya”, las autoridades pusieron fin al control criminal de uno de los hombres más buscados en el norte del país.

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Pedro Luis Cotes Bernier, conocido en el mundo del crimen como ‘Pedro Cotes’ o ‘El Gallero’, fue capturado en el municipio de Uribia, La Guajira, tras una investigación internacional iniciada en 2022 por la Policía Nacional —a través de la DIJIN y la DIPOL—, la Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional y la Agencia de Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos.

Cortesía Policía Nacional

Contra Cotes Bernier existía una orden de captura con fines de extradición expedida por la Corte del Distrito Sur de Florida, la cual lo requiere por los delitos de conspiración para delinquir y tráfico de drogas ilícitas. Las autoridades lo señalan como el principal articulador del tráfico transnacional de estupefacientes y armas en la región de la Alta Guajira.

Pedro Luis Cotes, el exconcejal que usó la política para camuflar el narcotráfico

Alias El Gallero, de acuerdo con lo que dieron a conocer las autoridades, utilizaba su influencia política en el departamento para ejecutar operaciones de gran envergadura criminal.

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Cotes Bernier se desempeñó como concejal del municipio de Uribia durante el periodo 2020-2023, una posición social que aprovechó para lavar dinero del narcotráfico a través de fundaciones, contratos públicos y la administración de instituciones etno-educativas.

Cortesía Policía Nacional

Además, las investigaciones judiciales determinaron que el señalado capo instrumentalizaba su pertenencia a la comunidad indígena Wayuu para mimetizarse dentro de las rancherías de la zona y evadir los controles de la Fuerza Pública.

Tenía vínculos con el ELN y el Clan del Golfo

Como cabecilla de la estructura criminal conocida como ‘Clan Cotes’, ‘El Gallero’ controlaba rutas estratégicas hacia Centroamérica con destino final a los Estados Unidos, manejando una capacidad de envío mensual de entre 2 y 3 toneladas de clorhidrato de cocaína.

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El andamiaje de la organización, explicaron las autoridades, funcionaba como un puente logístico en el norte del país: proveía de armamento y municiones al Grupo Armado Organizado Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y, al mismo tiempo, facilitaba el tránsito por La Guajira de grandes cargamentos de estupefacientes provenientes de la región del Catatumbo, propiedad de las guerrillas del ELN y del Clan del Golfo.

Así fue el operativo para capturar a ‘El Gallero’

La captura del exconcejal fue el resultado de un prolongado seguimiento de inteligencia criminal. Durante el año 2025, la alianza entre la DEA y la Policía Nacional propinó cinco duros golpes logísticos a esta estructura —dos en República Dominicana y tres en Uribia—, logrando la incautación de 4.344 kilogramos de clorhidrato de cocaína, lo que debilitó severamente sus finanzas.

Respecto al impacto de este resultado, el Coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, Director de Investigación Criminal e INTERPOL, aseguró: “Esta captura representa un triunfo contundente de la institucionalidad colombiana y la cooperación internacional, frenando de tajo una de las redes criminales con mayor permeabilidad en la infraestructura del norte del país”.

Con la captura de ‘El Gallero’ las autoridades esperan poner fin a las disputas sangrientas en Maicao y Uribia

Las autoridades confirmaron que la caída de alias El Gallero corta de raíz cuatro ejes fundamentales del crimen en la región: la cadena de suministro internacional entre el Catatumbo y Centroamérica, el flujo de capital ilícito para el pago de la estructura y el blindaje contra la corrupción institucional en el departamento.

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Asimismo, el arresto impactará directamente en la reducción del homicidio local. La investigación criminal demostró que Cotes Bernier venía ordenando acciones criminales y ejecuciones sicariales en Maicao debido a disputas territoriales contra alias ‘Naín’, cabecilla de las ACSN; una guerra interna que lo había obligado a ocultarse en rancherías de la zona.

Cortesía Policía Nacional

Tras su captura, Cotes Bernier fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad a Bogotá, donde quedó a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación a la espera de que se surtan los trámites para su extradición inmediata a los Estados Unidos.