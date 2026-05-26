El Real Cartagena dejó escapar una valiosa oportunidad en casa y ahora tendrá que remar contra la corriente en la definición del Torneo BetPlay I-2026. El conjunto auriverde cayó este lunes por 3-2 frente a Envigado FC, en el partido de ida de la gran final y llegará en desventaja al compromiso decisivo en territorio antioqueño.

El equipo naranja golpeó primero en el estadio Jaime Morón León gracias a Miguel Marulanda, quien abrió el marcador al minuto 33 y terminó convirtiéndose en la gran figura de la noche con un triplete. El delantero aprovechó una desatención defensiva y puso en ventaja a la visita en un momento en el que el partido lucía equilibrado.

La reacción del Real Cartagena no tardó en aparecer. Sobre el minuto 43, el experimentado Fredy Montero encontró un rebote dentro del área y definió para igualar las acciones antes del descanso.

Apenas iniciado el segundo tiempo, el propio Montero volvió a aparecer tras una gran asistencia de Jarlan Barrera y marcó el 2-1 parcial con una definición cruzada que levantó a los aficionados en las tribunas.

Sin embargo, cuando parecía que el conjunto heroico tomaba el control de la serie, Envigado reaccionó con contundencia. Marulanda empató el compromiso al minuto 61 desde el punto penal y siete minutos más tarde aprovechó otro error defensivo para completar su triplete y decretar el definitivo 3-2 a favor del cuadro antioqueño.

La derrota dejó preocupación en el ambiente cartagenero, especialmente por las fallas defensivas que terminaron siendo determinantes en una final que parecía encaminada tras la remontada parcial.

El equipo heroico, dirigido por Álvaro Hernández, necesitará mostrar mayor solidez y efectividad si quiere revertir la historia y acercarse al anhelado regreso a la primera división. Envigado FC tomó ventaja, pero la final todavía sigue abierta.